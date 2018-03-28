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洛阳古城快速路聂泰路路口南北方向恢复通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-04 08:30

　　恢复通行的聂泰路

　　“以后回家再也不用绕路了……”昨日，市民李女士高兴地在朋友圈宣布了一则好消息，并@了不少好友。让她如此高兴的消息就是古城快速路聂泰路路口南北方向恢复通行。

　　受古城快速路施工影响，从今年2月14日起古城快速路聂泰路至市府东街段封闭施工。该段快速路是龙门大道隧道的一部分。龙门大道隧道西起市府西街西侧，东至龙门大道东侧，多点进出，长2160米，按照“双向六车道地下道路+双向六车道地面辅道”规格建设，旨在更好保护隋唐洛阳城遗址沿线的景观。

　　随着该工程顺利实施，同时为了减小施工对市民出行的影响，施工方首先将古城快速路聂泰路路口区域抢工完成。记者昨日在现场看到，古城快速路与聂泰路、市府东街交叉口仍为原先的平交路口，但中间增加了绿化带，两侧各有3个机动车道。通行方式仍同原来一样，不过目前从聂泰路来的车辆只能通过市府东街行驶，古城快速路沿线其他路口暂无法通行。

　　古城快速路聂泰路路口南北方向恢复通行的同时，记者看到正在改造提升的文博路(原隋唐园北路)也已恢复通行。目前，洛河以北的车辆经过牡丹桥驶入隋唐城路后，可以直接左转进入文博路，然后经聂泰路前往市府东街等区域。需要提醒的是，由于文博路施工尚未全部完成，两侧绿化、路灯等配套工程仍在施工，车辆通行时需要谨慎慢行。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 谢胜利/文 记者 杜卿/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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