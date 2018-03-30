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瀍河派出所辅警马应伟英勇抓嫌犯 中刀后仍死死抱住犯罪嫌疑人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-04 09:06

　　瀍河派出所辅警马应伟随民警抓捕嫌犯时，被刺重伤后仍死死抱住嫌犯，与同事一起将其抓获。近日，瀍河派出所对马应伟进行了通报表彰。

　　“当时大意了。”说起马应伟的伤，瀍河派出所案件大队民警王浩和魏营立仍有点自责，但说起案情，他们都为马应伟自豪。

　　今年1月21日，瀍河派出所辖区发生一起故意损坏公私财物案件，九都路与华林路交叉口南侧某公司门口的多辆轿车被人为损坏。到3月6日，该地共发生5起类似案件，毁坏车辆10多部，被毁坏价值10多万元。

　　瀍河派出所接到报警后，通过持续侦查，锁定两名犯罪嫌疑人熊某、唐某。经过前期侦查，3月12日，抓捕时机成熟，民警分成两组布控蹲守，对熊某、唐某同时展开抓捕，马应伟随民警王浩、魏营立负责抓捕熊某。当天18时许，唐某落网。

　　“当天20时许，我们在涧西某小区内蹲守时，远远看到迎面走来的一名男子神情慌张，很像熊某。”王浩回忆，他们当时只有视频截图和熊某身份证照，双方相遇后，最终确认对方正是熊某。

　　王浩拦下熊某亮明身份后，熊某拒不配合，并试图逃离现场。王浩、魏营立、马应伟立即从左右两侧及正前方靠近熊某，准备实施抓捕。这时，意外发生了。

　　“抓捕时，熊某激烈对抗，突然从裤兜里拿出一把匕首乱捅。应伟喊了一声‘受伤了’后，已用左臂紧紧锁住熊某的脖子。我们合力将熊某控制后，马应伟失去重心，抱着熊某向后摔倒在地上。”王浩说，这一切只有十几秒钟。

　　“本以为应伟是胳膊伤了，可准备拉他起来时，看到他满头虚汗、脸色煞白，说话上不来气，身上、地上都是血。”魏营立见状，赶紧将马应伟送往医院。

　　经医院诊断，马应伟胸部开放性锐器伤、左侧血胸、左肺挫裂伤、左腕部皮肤裂伤，左侧第八根肋骨骨折。目前，马应伟已脱离生命危险，但由于伤及肺部，说话仍然很虚弱。

　　犯罪嫌疑人熊某、唐某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 （洛阳日报记者 申利超 通讯员 孙旭）
[ 责任编辑：席倩倩]
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