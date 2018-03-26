洛阳“市民之家”启用 市民盼多些直达公交车

咱洛阳的“市民之家”启用，市民办业务可以更省心省事了，但有市民反映直达“市民之家”的公交车不多，要去“市民之家”的话，下公交车后还得步行一段距离，甚至需要换乘才能到达。有市民想问问，能否多些直达“市民之家”的公交车。

本期关注：

咱洛阳的“市民之家”启用，市民办业务可以更省心省事了，但有市民反映直达“市民之家”的公交车不多，要去“市民之家”的话，下公交车后还得步行一段距离，甚至需要换乘才能到达。有市民想问问，能否多些直达“市民之家”的公交车。

听您倾诉：

市民宋先生家住西工区玻璃厂路，几天前他到位于开元大道与永泰街交叉口西南角的“市民之家”办业务，出发前查询发现，从玻璃厂路出发到“市民之家”没有直达公交车，他只好乘坐26路公交车到太康路下车，随后步行约1公里才到达“市民之家”。

办完业务后，宋先生围着“市民之家”跑了一圈检查发现，“市民之家”东侧永泰街上、西侧金城寨街上、北侧开元大道上均有公交站点，但他觉得不够集中，希望能多些直达“市民之家”的公交车，另外把市行政服务中心门前的公交站台向西移动至“市民之家”北侧。“‘市民之家’里这么多单位一起办公，就是为了给市民提供方便，希望公交线路也能便民一些。”

所跑单位：

市公交集团

跑腿经历：

市公交集团工作人员表示，他们已注意到有市民反映此类情况。

“公交线路的设置并非由我们公司直接决定，一条公交线路及其站点的设置，需要交警、规划及园林等部门参与进来，根据客流等相关因素进行规划，是一项比较复杂的工程。”该工作人员说，目前来看，“市民之家”周边的公交线路及站点较多，已能满足市民办业务的出行需求，因此，“市民之家”周边公交线路及站点暂时没有变动计划。

“我们最终目的还是满足市民的出行需求，如果反映情况的较多，我们会根据情况适当增加通往‘市民之家’车次的密度。”工作人员说。

跑腿结果：

目前，“市民之家”周边公交线路及站点暂时没有变动计划。

诉求人评价：

情况已经了解，希望未来调整公交线路能考虑这一问题。（洛阳晚报首席记者 王博东）