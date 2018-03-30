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医生关国定捐献“生命火种” 成为洛阳第25例配型成功的造血干细胞捐献志愿者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-04 09:06

　　昨日下午，市荣康医院为该院化验室主任关国定赴郑州捐献造血干细胞举行欢送仪式，这让关国定觉得不好意思。他说：“作为医生，治病救人是天职。我做的这些事，真的没啥！”

　　“没想到时隔12年后，真的能帮上别人。”关国定说，2006年，他成为造血干细胞志愿者。4日，关国定将前往河南省人民医院，为与自己配型成功的白血病患者捐出“生命火种”。他成为我市第25例配型成功的造血干细胞捐献志愿者。

　　今年1月的一天，正忙着给病人看片子的关国定突然接到来自市红十字会的电话。市红十字会工作人员告诉关国定，他的造血干细胞与一患者初步配型成功。市红十字会询问他是否愿意捐献。“捐！”关国定坚定地答道。

　　关国定说，他经常为身患绝症的病人难过。非血缘关系之间造血干细胞的配型成功率，只有万分之一到百万分之一，如今他能够被选中，给患者带去生的希望，让他十分惊喜。

　　关国定把捐献造血干细胞的事情告诉妻子。同为医生的妻子因为知道捐献造血干细胞是对己无害、对人有益的事情，十分支持他的决定。

　　2月，市红十字会通知关国定二次精细配型也已成功，并让他进行体检。2月20日，关国定前往洛阳市中心医院进行体检，确定身体各项指标正常，符合捐献标准。

　　为确保顺利捐献，这段时间，关国定戒烟、戒酒，每天按时锻炼身体。“增强身体抵抗力，希望把自己最健康的细胞送给他人。”关国定说。

　　5日开始，关国定将接受长达4天的动员剂注射，然后进行造血干细胞采集。采集完成后，“生命火种”将在第一时间送至患者所在地。（洛阳日报记者 高峰 通讯员 张天伟）
[ 责任编辑：席倩倩]
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