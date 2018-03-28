在洛阳打车遗失物品 可打63551068或12328找司机

3月29日，一位老人不慎将两幅书法作品落在了出租车上，在热心的哥和运管部门的共同努力下，1个多小时后，失主就找回了书法作品。东西遗失在出租车上，您知道怎么找回吗？市运管局提供了两个电话，请您记牢。

3月29日，一位老人不慎将两幅书法作品落在了出租车上，在热心的哥和运管部门的共同努力下，1个多小时后，失主就找回了书法作品。东西遗失在出租车上，您知道怎么找回吗？市运管局提供了两个电话，请您记牢。

当日下午，市民晁先生乘出租车外出，准备送两幅书法作品进行装裱。下车时因为接电话，他把书法作品落在了车上。出租车司机朱书民发现乘客物品落下，便暂停营运，又回到了晁先生下车的地方。朱师傅在附近转了快1个小时，也没找到失主，后来其接到了市运管局公交出租科打来的电话。

原来，晁先生寻求了市运管局公交出租科的帮助，工作人员通过努力找到了朱师傅。最终，这些书法作品完璧归赵。

市运管局工作人员提醒，市民乘坐出租车最好索要发票，只要有发票，相关部门便可通过发票号码，联系到出租车司机。如果您遇到紧急情况，需要联系出租车司机，但没有索要发票，可以拨打63551068，这是我市出租车管理协会的服务电话；或者，您也可以拨打12328，这是24小时全国交通运输服务监督电话，您可告知接线员具体情况，他们会联系相关部门进行查找。

如果拨打上述两个电话还没能帮您找到出租车司机，您还可以到位于定鼎北路与唐宫路交叉口的市运管局公交出租科寻求帮助。

延伸阅读

市运管局工作人员建议，牡丹文化节期间，您可以用95128出租车约车平台约车。该平台内参与营运的出租车皆为正规出租车。我市4227辆出租车已全部加入该平台，您只要关注95128微信公众号或下载“九九95128”APP，注册后即可约车。自即日起至4月27日，使用该平台约车，您除了能获得满减券、免单券等，还可参与抽奖，最高奖为iPhoneX手机一部。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 杨玫 苏娅丽）