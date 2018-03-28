洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

在洛阳打车遗失物品 可打63551068或12328找司机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-04 08:34

　　3月29日，一位老人不慎将两幅书法作品落在了出租车上，在热心的哥和运管部门的共同努力下，1个多小时后，失主就找回了书法作品。东西遗失在出租车上，您知道怎么找回吗？市运管局提供了两个电话，请您记牢。

　　当日下午，市民晁先生乘出租车外出，准备送两幅书法作品进行装裱。下车时因为接电话，他把书法作品落在了车上。出租车司机朱书民发现乘客物品落下，便暂停营运，又回到了晁先生下车的地方。朱师傅在附近转了快1个小时，也没找到失主，后来其接到了市运管局公交出租科打来的电话。

　　原来，晁先生寻求了市运管局公交出租科的帮助，工作人员通过努力找到了朱师傅。最终，这些书法作品完璧归赵。

　　市运管局工作人员提醒，市民乘坐出租车最好索要发票，只要有发票，相关部门便可通过发票号码，联系到出租车司机。如果您遇到紧急情况，需要联系出租车司机，但没有索要发票，可以拨打63551068，这是我市出租车管理协会的服务电话；或者，您也可以拨打12328，这是24小时全国交通运输服务监督电话，您可告知接线员具体情况，他们会联系相关部门进行查找。

　　如果拨打上述两个电话还没能帮您找到出租车司机，您还可以到位于定鼎北路与唐宫路交叉口的市运管局公交出租科寻求帮助。

　　延伸阅读

　　市运管局工作人员建议，牡丹文化节期间，您可以用95128出租车约车平台约车。该平台内参与营运的出租车皆为正规出租车。我市4227辆出租车已全部加入该平台，您只要关注95128微信公众号或下载“九九95128”APP，注册后即可约车。自即日起至4月27日，使用该平台约车，您除了能获得满减券、免单券等，还可参与抽奖，最高奖为iPhoneX手机一部。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 杨玫 苏娅丽）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]跳拉丁舞会导致儿童性早熟？儿科主任发话了
  • ·[健康]白带发黄一定是妇科疾病吗？正常白带什么样？
  • ·[健康]为什么阴道炎总是在春季潮湿天气滋生？
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 提醒！洛阳滨河南路与龙门大道交叉口...
  • 清明假期，河南7座以下小型客车免收过...
  • 伟人周恩来四莅洛阳（纪念洛阳解放70...
  • 城南又添新绿廊
  • 牡丹文化节期间，洛阳市将继续执行绕...
  • 提醒！路边构树穗附着有害物质 切勿采...
  • 洛宁王家大院（探寻河洛百座古建筑）
  • 洛阳出台大气污染防治攻坚战实施方案
  • 废弃电器的“蝶变”之路
  • “河洛欢歌·广场文化月”活动开幕
    		•
    百姓呼声
    伊滨区康庄村预计6、7月份启动整村搬迁工作
    洛新产业集聚区洛新小学预计今年九月份招生
    精彩图片
    “河洛欢歌·广场文化月...
    近60名来自全国各地的...
    洛阳周王城广场牡丹成片开
    洛宁王家大院（探寻河...
    精彩热帖

    郁金香花园

    芳容关不住

    牡丹文化节赏花仪式

    缅怀先烈 珍惜当今
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605