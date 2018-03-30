自去年7月1日简并税率以来 洛阳已减税1.5亿元

省国地税办税事项“最多跑一次”清单发布，环境保护税迎来首个征收期，国家简并税率政策实施以来我市减税1.5亿元……昨日，在市国税局、市地税局联合举办的第27个全国税收宣传月启动仪式上，两部门发布多项市民关注的税务信息。

省国地税办税事项“最多跑一次”清单发布，环境保护税迎来首个征收期，国家简并税率政策实施以来我市减税1.5亿元……昨日，在市国税局、市地税局联合举办的第27个全国税收宣传月启动仪式上，两部门发布多项市民关注的税务信息。

我省办税事项“最多跑一次”清单发布

今年2月，国家税务总局编制了《办税事项“最多跑一次”清单》，明确了纳税人办理国地税5大类105项事项“最多跑一次”，并要求各省在此基础上增列“最多跑一次”办税事项，形成本地税务部门的办税事项“最多跑一次”清单。

省国税局、省地税局结合我省实际，分别编制了《河南省国家税务局办税事项“最多跑一次”清单》和《河南省地方税务局办税事项“最多跑一次”清单》，分别比国家税务总局《办税事项“最多跑一次”清单》增列了48个、35个“最多跑一次”事项，于4月1日起在全省税务部门施行。

事项增加后，省国税局共有报告类、发票类、申报类、备案类、证明类5大类130个事项涉及260项具体业务，省地税局共有上述5大类81个事项涉及356项具体业务。(请扫右侧二维码阅读具体业务)

市地税局相关负责人说，目前，市国税局、市地税局已分别对照清单内容开始执行，在申请资料齐全且符合法定受理条件的前提下，纳税人办理清单中的事项从申请到办结最多只需要到税务机关跑一次。

该负责人说，近年，省国税局、省地税局积极打造网上办税服务厅，纳税人可以足不出户，在网上办理大多数清单中的涉税事项。我市税务系统将配合省国税局、省地税局进一步优化网上办税服务厅功能，扩大网上办税业务范围，最大限度让纳税人办税“多走网路、少走马路”，将纳税人由“跑一次”转为“不用跑”。

环境保护税迎来首个征收期

从2017年12月1日起，北京、天津、河南等九个省市纳入了水资源税改革试点范围。

市地税局相关负责人说，水资源税的征税对象是地表水和地下水，直接从地表和地下取用水资源的单位和个人为水资源税纳税人，水资源税开征后，水资源费征收标准降为零，取水行为由原来的缴费模式转为新的缴税模式，税负基本是平移的，不会增加纳税人正常取用水的负担。

环境保护税自2018年1月1日起，在全国范围内开征，原来的排污费征收制度不再执行，改为了税收征管制度。

该负责人说，环境保护税的征税对象是应税污染物，主要有大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四大类，没有列举的污染物暂不属于环境保护税征收范围。环境保护税的纳税人是在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。目前，全市共采集1400余户纳税人信息。

为了确保水资源税和环境保护税的顺利开征，我市成立了环境保护税、水资源税开征联合工作组，确保市地税部门和水务、环保等部门无缝对接，为首个征收期的到来做好了充分准备。

目前，全市共有水资源税纳税人896户，截至2018年1月，全市共征收水资源税990万元。环境保护税4月1日进入首个征收期。截至4月2日17时，全市共计有36户纳税人申报缴纳环保税，涉及大气、水污染物和噪声，税款合计39.3万元。

自简并税率以来，我市已减税1.5亿元

从去年7月1日起，简并增值税税率有关政策正式实施，增值税税率四档变三档，我国全面取消13%的增值税税率，将原来适用该税率的行业“下移”到11%税率这一档中，涉及行业包括农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物等。

市国税局相关负责人说，简并增值税税率政策是国务院六项减税政策之一，是进一步减税降负、进一步完善税制的重要举措。政策实施后，我市纳税人因政策推行实现减税明显，市国税局每月简并税率涉及户数2000余户，截至2018年2月，全市因简并税率累计减税1.5亿元。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 贾浏晖 王朝）