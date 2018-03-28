酷！洛阳警务智能眼镜“上线” 让不法分子无处可逃

戴上眼镜，扫视周围，视野内若有不法分子，眼镜会立即发出警报，并在镜片的显示屏上显示其违法信息……这不是科幻电影里的场景，而是真实存在的。这种智能科技装备叫警务智能眼镜，我市部分一线民警已经配备。

民警戴着警务智能眼镜巡逻

戴上眼镜，扫视周围，视野内若有不法分子，眼镜会立即发出警报，并在镜片的显示屏上显示其违法信息……这不是科幻电影里的场景，而是真实存在的。这种智能科技装备叫警务智能眼镜，我市部分一线民警已经配备。

昨日上午，在洛阳火车站站前广场，市公安局为车站派出所民警配发了5副警务智能眼镜。

记者在现场看到，警务智能眼镜的外观同普通墨镜基本一样，只不过在右镜片上安装了一块小型显示屏和一个微型摄像头。镜架上有根电线连接一块电脑硬盘大小的智能终端，智能终端通过4G网络连接公安机关数据库。利用警务智能眼镜，民警可对不法分子进行智能识别，从识别信息到发出警报，最快只需要1秒钟。

市公安局相关负责人说，警务智能眼镜是基于人脸识别功能，快速辨别不法分子的新型警用装备。在实际使用中，佩戴警务智能眼镜的民警往哪儿看，摄像头就会拍摄哪儿，并自动将拍摄到的人脸图像传输至智能终端，通过数据比对，确认被拍摄人的相关信息，一旦被拍摄人被确认为不法分子，眼镜会立即发出警报，并在显示屏上显示其违法信息。除了人脸识别功能，警务智能眼镜还可以拍摄照片、高清视频。

记者体验了一下：警务智能眼镜很轻，戴上后，显示屏上显示目之所及的动态画面。记者向周围扫视了一圈，显示屏上出现一个白色方框，定格在记者身旁一个人的脸部，只用1秒钟，显示屏四周突然出现醒目的红色边框，提醒记者，此人为不法分子，同时眼镜发出了警报声。随后，记者又将视线挪到了其他人身上，白色方框依然存在，但红色边框和警报声都未出现，这证明记者所看到的人都没问题。

“那名被定格的不法分子其实是我们提前设置好的测试人物。”该负责人说，针对洛阳火车站区域人流量大、人员构成复杂的特点，公安部门首先为该区域的民警配备了警务智能眼镜，通过“向科技要警力”，进一步增强警方震慑、打击违法犯罪的能力，将来，警务智能眼镜还会逐步在各基层派出所普及。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 任双波 尤欣鹏/文 记者 张怡熙/图）