洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

酷！洛阳警务智能眼镜“上线” 让不法分子无处可逃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-04 08:33

　　民警戴着警务智能眼镜巡逻

　　戴上眼镜，扫视周围，视野内若有不法分子，眼镜会立即发出警报，并在镜片的显示屏上显示其违法信息……这不是科幻电影里的场景，而是真实存在的。这种智能科技装备叫警务智能眼镜，我市部分一线民警已经配备。

　　昨日上午，在洛阳火车站站前广场，市公安局为车站派出所民警配发了5副警务智能眼镜。

　　记者在现场看到，警务智能眼镜的外观同普通墨镜基本一样，只不过在右镜片上安装了一块小型显示屏和一个微型摄像头。镜架上有根电线连接一块电脑硬盘大小的智能终端，智能终端通过4G网络连接公安机关数据库。利用警务智能眼镜，民警可对不法分子进行智能识别，从识别信息到发出警报，最快只需要1秒钟。

　　市公安局相关负责人说，警务智能眼镜是基于人脸识别功能，快速辨别不法分子的新型警用装备。在实际使用中，佩戴警务智能眼镜的民警往哪儿看，摄像头就会拍摄哪儿，并自动将拍摄到的人脸图像传输至智能终端，通过数据比对，确认被拍摄人的相关信息，一旦被拍摄人被确认为不法分子，眼镜会立即发出警报，并在显示屏上显示其违法信息。除了人脸识别功能，警务智能眼镜还可以拍摄照片、高清视频。

　　记者体验了一下：警务智能眼镜很轻，戴上后，显示屏上显示目之所及的动态画面。记者向周围扫视了一圈，显示屏上出现一个白色方框，定格在记者身旁一个人的脸部，只用1秒钟，显示屏四周突然出现醒目的红色边框，提醒记者，此人为不法分子，同时眼镜发出了警报声。随后，记者又将视线挪到了其他人身上，白色方框依然存在，但红色边框和警报声都未出现，这证明记者所看到的人都没问题。

　　“那名被定格的不法分子其实是我们提前设置好的测试人物。”该负责人说，针对洛阳火车站区域人流量大、人员构成复杂的特点，公安部门首先为该区域的民警配备了警务智能眼镜，通过“向科技要警力”，进一步增强警方震慑、打击违法犯罪的能力，将来，警务智能眼镜还会逐步在各基层派出所普及。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 任双波 尤欣鹏/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]跳拉丁舞会导致儿童性早熟？儿科主任发话了
  • ·[健康]白带发黄一定是妇科疾病吗？正常白带什么样？
  • ·[健康]为什么阴道炎总是在春季潮湿天气滋生？
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 提醒！洛阳滨河南路与龙门大道交叉口...
  • 清明假期，河南7座以下小型客车免收过...
  • 伟人周恩来四莅洛阳（纪念洛阳解放70...
  • 城南又添新绿廊
  • 牡丹文化节期间，洛阳市将继续执行绕...
  • 提醒！路边构树穗附着有害物质 切勿采...
  • 洛宁王家大院（探寻河洛百座古建筑）
  • 洛阳出台大气污染防治攻坚战实施方案
  • 废弃电器的“蝶变”之路
  • “河洛欢歌·广场文化月”活动开幕
    		•
    百姓呼声
    伊滨区康庄村预计6、7月份启动整村搬迁工作
    洛新产业集聚区洛新小学预计今年九月份招生
    精彩图片
    “河洛欢歌·广场文化月...
    近60名来自全国各地的...
    洛阳周王城广场牡丹成片开
    洛宁王家大院（探寻河...
    精彩热帖

    郁金香花园

    芳容关不住

    牡丹文化节赏花仪式

    缅怀先烈 珍惜当今
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605