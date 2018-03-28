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洛阳“最美交警”摄影大赛征稿启事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-04 08:14

　　为充分展示洛阳交警的良好形象，让市民和中外游客更加了解洛阳交警文明执法、乐于助人的艰辛与付出，洛阳晚报、洛阳市公安局交警支队联合举办“最美交警”摄影大赛。

　　本次摄影大赛从征稿启事刊登之日开始，在《洛阳晚报》开设“最美交警”摄影大赛栏目，面向社会征集“最美交警”摄影作品，每天刊登1——2幅摄影作品，同时洛阳交警微信公众号“洛阳交警微发布”每周选取优秀作品刊发。5月初活动结束后，组织方将通过邀请摄影家和网络投票两种方式进行评选颁奖。

　　参赛内容范围：能够反映洛阳交警精神面貌，如刻苦训练、文明执法、助人为乐、爱岗敬业等内容图片，以及文明交通志愿者为民服务，协助疏导交通的精彩瞬间。

　　参赛作品要求：严禁对参赛图片进行PS，不要过度调色，图片大小不低于900K。上传参赛作品时请标明：作品名称、拍摄时间、简单内容、作者、联系方式。大赛所有入选及获奖作品主办方均可无偿宣传使用。

　　奖项设置：一等奖一名，奖金3000元；二等奖二名，各奖1000元；三等奖五名，各奖500元；优秀奖10名，各奖200元。

　　投稿邮箱：zmjjsyds@163.com

　　联系人：高山岳 18638880069 李卫超 18638358805
[ 责任编辑：史戎戎]
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