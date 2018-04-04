当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
洛阳兴洛湖公园建成投用

俯瞰兴洛湖公园

　　今日，备受关注的兴洛湖公园正式开园。作为我市城市时代轴线上一处大型城市生态公园，兴洛湖公园为市民增添了新的休闲健身好去处。

　　漫步兴洛湖公园，满目翠绿，鸟语花香，碧波荡漾。牌坊广场、廊亭、廊桥、路灯等古色古香，亲水平台、木栈道设置17处，5座公厕全部以旅游公厕标准建设……兴洛湖公园不仅让周边居民享受生态惠民福利，还有利于丰富城市景观，改善城市生态，提高城市品位。

平面导游图

　　被道路划分为5个区域

　　兴洛湖公园处于我市城市时代轴线南端，东起兴洛东街，西到兴洛西街，北至牡丹大道，南抵通衢路；东西宽300米，南北长1700米，总占地面积543亩，其中绿地面积276亩、水体面积171亩。

　　该公园依市政道路被自然划分成5个区域，分别是：

　　牡丹大道至翠云路区域

　　此处有牌坊广场、风清平台、水岸广场等，还有兴洛亭、湖心亭等，两处生态停车场位于西部区域，并设有公厕1座，连片木栈道及亲水平台3处。

　　翠云路至关林路区域

　　此处有花溪平台、满芳平台、童趣乐园、生态绿岛等，设有公厕、亭子各1座，有连片木栈道及亲水平台。

　　关林路至香山路区域

　　此处有观风廊、听雨廊、风语廊、水泽亭、晨露亭等，设有爱情湾岛、月亮湾岛及河岸花田等。公厕及停车场位于东部区域，有连片木栈道及亲水平台4处。

　　香山路至伊洛路区域

　　此处有公厕1座，长廊、停车场各1处，活动广场2处，有连片木栈道及亲水平台5处。

　　伊洛路至通衢路区域

　　此处有听风廊桥、望月亭、公厕等，还有龙柱广场、朱雀广场，以及连片木栈道和亲水平台。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网-洛阳日报    2018-04-04 08:29 [ 责任编辑： 马佳佳 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605