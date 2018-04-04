今日，备受关注的兴洛湖公园正式开园。作为我市城市时代轴线上一处大型城市生态公园，兴洛湖公园为市民增添了新的休闲健身好去处。 俯瞰兴洛湖公园 今日，备受关注的兴洛湖公园正式开园。作为我市城市时代轴线上一处大型城市生态公园，兴洛湖公园为市民增添了新的休闲健身好去处。 漫步兴洛湖公园，满目翠绿，鸟语花香，碧波荡漾。牌坊广场、廊亭、廊桥、路灯等古色古香，亲水平台、木栈道设置17处，5座公厕全部以旅游公厕标准建设……兴洛湖公园不仅让周边居民享受生态惠民福利，还有利于丰富城市景观，改善城市生态，提高城市品位。 平面导游图 被道路划分为5个区域 兴洛湖公园处于我市城市时代轴线南端，东起兴洛东街，西到兴洛西街，北至牡丹大道，南抵通衢路；东西宽300米，南北长1700米，总占地面积543亩，其中绿地面积276亩、水体面积171亩。 该公园依市政道路被自然划分成5个区域，分别是： 牡丹大道至翠云路区域 此处有牌坊广场、风清平台、水岸广场等，还有兴洛亭、湖心亭等，两处生态停车场位于西部区域，并设有公厕1座，连片木栈道及亲水平台3处。 翠云路至关林路区域 此处有花溪平台、满芳平台、童趣乐园、生态绿岛等，设有公厕、亭子各1座，有连片木栈道及亲水平台。 关林路至香山路区域 此处有观风廊、听雨廊、风语廊、水泽亭、晨露亭等，设有爱情湾岛、月亮湾岛及河岸花田等。公厕及停车场位于东部区域，有连片木栈道及亲水平台4处。 香山路至伊洛路区域 此处有公厕1座，长廊、停车场各1处，活动广场2处，有连片木栈道及亲水平台5处。 伊洛路至通衢路区域 此处有听风廊桥、望月亭、公厕等，还有龙柱广场、朱雀广场，以及连片木栈道和亲水平台。 [3] 下一页 尾页 [1] [2]