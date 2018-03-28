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家庭教育中 父母的语气影响孩子的未来

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-04 08:09

　　在家庭教育中，父母最需要控制的往往不是孩子，而是自己的语气。在孩子心里，蹲下来说话的父母，永远比站着命令的父母更温暖、更高大。

　　4岁男孩不慎坠楼一事引发关注，关于学龄前孩子的安全教育，老师建议家长不要用命令式语气，以免让孩子产生逆反心理。

　　事实上，无论是对牙牙学语的孩子，还是对十六七岁的准成年人，不管是知识传授，还是道德引导，很多家长都习惯使用命令式语气。可以说，有孩子的地方，就有父母们不厌其烦的命令：

　　“别玩那个玩具，脏得要命”“别拿这个杯子，小心打碎”“现在睡觉，马上到床上去” “写不完作业，今天就别吃饭”……这些话，相当一部分父母都说过，在一些父母的意识中，孩子永远还小，需要父母给他们正确的指示和命令，“这是为孩子好”，也是父母理所应当的权利。

　　心理学家认为，人都有一种拒绝控制的本能，孩子也不例外。当父母发号施令时，孩子大脑收到的信息是被命令、被控制，输出的信息首先是“拒绝”“拖延”，而不是“行动”。糟糕的亲子关系有两种：第一，激烈对抗；第二，言听计从。而这两种糟糕的亲子关系，多源于父母命令式的语气。

　　苏联教育家巴班斯基说：“父母经常用命令的口气对孩子说话，叫孩子做事，会使孩子产生逆反心理，很难收到预期的教育效果。而一直在命令中做事的孩子，会缺乏主动性，容易形成懦弱的性格，不利于孩子的成长。”

　　成功的家庭教育与父母的言语表达息息相关，尤其是父母跟孩子说话的语气，会对孩子的情商、智商、气质、修养产生较大影响。父母越是声色俱厉命令，孩子越是发自肺腑抗拒；父母越是和颜悦色，孩子越是听话懂事。

　　父母的语气影响孩子的未来。在家庭教育中，父母最需要控制的往往不是孩子，而是自己的语气。会爱孩子的父母，会少一点命令，多一些尊重；少一点居高临下，多一些平等沟通……在孩子心里，蹲下来说话的父母，永远比站着命令的父母更温暖、更高大。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利]
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