“‘清明’快到了，能聚就聚吧。几十年后，一人一个坑，你睡你的，我睡我的，再好的电话、微信都不灵了，因为我们都已经不在服务区了……”刚刚过去的双休日，一些朋友的微信圈里有这样的话。一提清明节，大多数人会联想到死亡，或将其当成“上坟日”，其实，这是现代人对清明节的误读。

“‘清明’快到了，能聚就聚吧。几十年后，一人一个坑，你睡你的，我睡我的，再好的电话、微信都不灵了，因为我们都已经不在服务区了……”刚刚过去的双休日，一些朋友的微信圈里有这样的话。一提清明节，大多数人会联想到死亡，或将其当成“上坟日”，其实，这是现代人对清明节的误读。

本报曾向读者介绍古时洛阳的清明节习俗，如祭祖、吃冷食、蹴鞠、荡秋千。如果您穿越回古时的洛阳，看到人们洒泪祭奠、载歌载舞的场景互不冲突，不要吃惊，古时洛阳的清明节就是弥漫着悲喜两种情绪。

重视传统节日的习俗，警惕其本真内涵流失，需要我们真正了解其情怀寓意。只有真正懂得传统节日的文化内涵，才能尽情抒发思古之情。

清明，从节气上讲，清新明洁；从文化上讲，饱含慎终追远、尊祖敬宗、清白做人、明理修身的美好“清明文化”，读懂“清明”内涵，过个“清明”节日，确实快意。（洛阳晚报新闻观察员 洛谭）