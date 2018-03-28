洛阳一工人挖出迫击炮弹 竟然藏宿舍当宝贝

昨日，安乐派出所民警致电本报记者：一名工人在工地上挖出一枚生锈的迫击炮弹，明知那是炮弹，竟还偷偷把它抱到宿舍，当宝贝藏起来，要不是有人及时发现并报警，指不定出啥乱子呢。

经测量，炮弹长三十五厘米

昨日，安乐派出所民警致电本报记者：一名工人在工地上挖出一枚生锈的迫击炮弹，明知那是炮弹，竟还偷偷把它抱到宿舍，当宝贝藏起来，要不是有人及时发现并报警，指不定出啥乱子呢。

此事发生在4月1日。当日9时许，安乐派出所巡逻队队员陈静峰接到报警：在龙门大道与古城路交叉口附近一工地，工人挖出一枚迫击炮弹。

陈静峰与同事赶到现场后得知，那枚炮弹居然在工人宿舍里。这是咋回事儿？该工地相关负责人张先生说，炮弹是一名工人清土时发现的，后来他竟趁人不注意把炮弹抱回宿舍，当宝贝藏起来，把别人吓得不轻。好在张先生等人及时发现，赶紧拨打了110。

“炮弹藏在宿舍桌子下面，用塑料布盖着。”陈静峰说，经测量，那枚炮弹长35厘米，外面包裹有一层土，锈迹斑斑，看来有些年头了。担心发生意外，陈静峰等人一边疏散附近工人，一边向上级汇报此事。专业人员很快到场，将那枚炮弹带走。

“炮弹可不能当废铁卖，出了事儿后悔都来不及。”陈静峰说。（洛阳晚报记者 魏巍/文 通讯员 方楚/图）