洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

疼！洛阳4岁男童“小鸡鸡”被拉链“咬住”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-04 08:09

　　2日，长安路派出所民警给记者说了一件事儿：一名4岁男童小便时，“小鸡鸡”被裤子拉链夹住，疼得号啕大哭，孩子父母又急又懊悔。

　　民警说，3月29日中午，辖区一女子报警称，她4岁的儿子上厕所时，“小鸡鸡”被裤子的拉锁夹住了。“我们联系报警女子过程中，听到电话里传来男孩声嘶力竭的哭声，我们推断孩子被夹得不轻。”民警说，他们驾车赶往现场，并通知了消防部门。

　　3分钟后，报警女子联系民警说她剪断了儿子裤子上的拉链，孩子已无大碍，民警不用到场救援。“我们处置过不少类似险情，多数情况都是孩子穿衣不当造成的。”涧西消防大队太原路中队消防队员丁松说，此类情况常发生在3岁到8岁男孩身上，这个年龄段的孩子刚学会自己解小便，一些爱时髦的家长会让孩子穿牛仔裤等带金属拉链的裤子，孩子会因此受伤。

　　丁松提醒，如果孩子下体不慎被夹住，切勿盲目强拉，家长要保持冷静，马上用剪刀把裤子剪开，并立即向医院或110求救。同时，在给孩子选购衣服时，家长应避免选购带绳带、金属拉链、珠子或尖锐装饰品的衣物，进而减小孩子因此发生意外的概率。(洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 戚军锋)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]跳拉丁舞会导致儿童性早熟？儿科主任发话了
  • ·[健康]白带发黄一定是妇科疾病吗？正常白带什么样？
  • ·[健康]为什么阴道炎总是在春季潮湿天气滋生？
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 提醒！洛阳滨河南路与龙门大道交叉口...
  • 清明假期，河南7座以下小型客车免收过...
  • 伟人周恩来四莅洛阳（纪念洛阳解放70...
  • 城南又添新绿廊
  • 牡丹文化节期间，洛阳市将继续执行绕...
  • 提醒！路边构树穗附着有害物质 切勿采...
  • 洛宁王家大院（探寻河洛百座古建筑）
  • 洛阳出台大气污染防治攻坚战实施方案
  • 废弃电器的“蝶变”之路
  • “河洛欢歌·广场文化月”活动开幕
    		•
    百姓呼声
    伊滨区康庄村预计6、7月份启动整村搬迁工作
    洛新产业集聚区洛新小学预计今年九月份招生
    精彩图片
    “河洛欢歌·广场文化月...
    近60名来自全国各地的...
    洛阳周王城广场牡丹成片开
    洛宁王家大院（探寻河...
    精彩热帖

    郁金香花园

    芳容关不住

    牡丹文化节赏花仪式

    缅怀先烈 珍惜当今
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605