疼！洛阳4岁男童“小鸡鸡”被拉链“咬住”

2日，长安路派出所民警给记者说了一件事儿：一名4岁男童小便时，“小鸡鸡”被裤子拉链夹住，疼得号啕大哭，孩子父母又急又懊悔。

2日，长安路派出所民警给记者说了一件事儿：一名4岁男童小便时，“小鸡鸡”被裤子拉链夹住，疼得号啕大哭，孩子父母又急又懊悔。

民警说，3月29日中午，辖区一女子报警称，她4岁的儿子上厕所时，“小鸡鸡”被裤子的拉锁夹住了。“我们联系报警女子过程中，听到电话里传来男孩声嘶力竭的哭声，我们推断孩子被夹得不轻。”民警说，他们驾车赶往现场，并通知了消防部门。

3分钟后，报警女子联系民警说她剪断了儿子裤子上的拉链，孩子已无大碍，民警不用到场救援。“我们处置过不少类似险情，多数情况都是孩子穿衣不当造成的。”涧西消防大队太原路中队消防队员丁松说，此类情况常发生在3岁到8岁男孩身上，这个年龄段的孩子刚学会自己解小便，一些爱时髦的家长会让孩子穿牛仔裤等带金属拉链的裤子，孩子会因此受伤。

丁松提醒，如果孩子下体不慎被夹住，切勿盲目强拉，家长要保持冷静，马上用剪刀把裤子剪开，并立即向医院或110求救。同时，在给孩子选购衣服时，家长应避免选购带绳带、金属拉链、珠子或尖锐装饰品的衣物，进而减小孩子因此发生意外的概率。(洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 戚军锋)