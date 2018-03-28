爱车被碰个坑 车主竟然很感动

昨日，市民李先生拨打本报热线66778866：别人把我的车后保险杠碰个巴掌大的坑，我非但不生气，反而很感动，你知道为啥不？原因是对方主动联系我，要赔偿我，我说事儿算了，可人家还是给我转来300元修车费。

昨日，市民李先生拨打本报热线66778866：别人把我的车后保险杠碰个巴掌大的坑，我非但不生气，反而很感动，你知道为啥不？原因是对方主动联系我，要赔偿我，我说事儿算了，可人家还是给我转来300元修车费。

“这几天我一想到这事儿就感动。”昨日，李先生说，他家住新区，3月31日晚，他与爱人到西工区一小区看望朋友。他把车停在该小区，下车时把手机落在车里。一个小时后，他与爱人驾车返家。途中，李先生发现手机上有5个未接电话，而且是个陌生号打来的。

李先生猜测对方有急事，立即回过去。“我不小心把您的车碰了，根据您车上留的挪车电话跟您联系赔偿的事儿，可一直没人接。”该男子自称姓杜，在事发小区倒车时不慎碰到李先生的车。此时，李先生还不知爱车被碰，下车一看发现后保险杠有个巴掌大的坑。

李先生想着虽然那个坑影响美观，但不影响开就行，告诉杜先生赔偿的事儿就算了。令李先生感动的是，第二天一早，杜先生再次给李先生打来电话，要给他修车或赔钱。拗不过杜先生，李先生最终收下对方通过微信转来的300元。“杜先生这样的好司机值得大家学习！”李先生说。

昨日，记者联系到杜先生。他说，碰到李先生的车本身就是不对的，赔偿是理所当然的事。（洛阳晚报记者 魏巍）