洛阳天气：今日最高气温9℃ 伴有大风+小雨

今天阴天转小雨，东北风4级左右，气温3℃到9℃；明天全区小雨停止转多云，西北风3级到4级，气温4℃到16℃。看到这样的天气，还请您赶紧换上厚衣服，以免感冒。

清明假期向我们招手了，估计不少人已制订好“去外面的世界耍一耍”的计划，希望突然的降温，没有打乱您的出行计划。

现在天亮得早，加上窗外叽叽喳喳的鸟叫，想睡个懒觉都不行。昨天早上，小记出门时，空气清新，春风拂面。看到随风摇曳的法桐树叶，小记突然想起上次轮班写天气稿件时，树叶刚抽出来蜷缩在一起，像婴儿紧握着的拳头，现在已经形成一片片树荫了。此时的树叶呈嫩绿色，看着让人舒服。

天有不测风云。昨天上午，“挥师南下”的冷空气突然降临我市，席卷而来的风在楼宇间穿行，在街道上穿行，在草木间穿行。令人郁闷的是，风里还裹挟着浮尘，小记后悔出门前没把窗户关上，不知家中乱成了什么样子。希望您有先见之明，出门前关了窗。

省气象台随即发布大风蓝色预警：预计未来24小时，全省大部分地区有5级左右偏北风，其中北中部局地阵风7级左右，局地伴有浮尘或扬沙。

咱们这儿还好，北京怀柔等地受冷空气影响更明显，竟然下雪了，瞬间让人产生回到冬天的错觉。不过您别高兴得太早，因为冷空气将在今天发力，我市今天不仅气温直线下降，还会有一场降雨。市气象台发布寒潮蓝色预警：未来数小时，我市大部分地区最低气温将下降8℃甚至8℃以上，并伴有5级左右东北风，5日凌晨部分地区最低气温将在4℃及以下。

我市今明两天的具体天气情况为：今天阴天转小雨，东北风4级左右，气温3℃到9℃；明天全区小雨停止转多云，西北风3级到4级，气温4℃到16℃。看到这样的天气，还请您赶紧换上厚衣服，以免感冒。

明天起将迎来期盼已久的清明假期。在这大好时光里，足不出市也能欣赏到美景，现在我市不少街头已能看到盛开的牡丹花。若您选择外出旅游，出门前一定要查看当地的天气情况，准备适合的衣物。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖)