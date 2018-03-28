看完牡丹看山花 清明小长假栾川邀您享清新

清明小长假，与其待在家里，不如来一次放松旅行。趁着春色宜人，到洛阳看了国色天香的牡丹后，还可以到栾川转一转。据了解，目前，在栾川大山间，漫山遍野的山花正吐露芬芳，迎春花、油菜花、桃花、连翘、山茱萸……将这座小城装扮的格外清新，所到之处尽显生机勃勃，热情洋溢。此外，在这最美的四月，栾川县主要景区和乡镇举办以山花为主题的赏花活动，精彩不断，邀您来赏花游玩。

栾川山花 陈为民 摄

潭头镇秋林村 王文会 摄

清明小长假，与其待在家里，不如来一次放松旅行。趁着春色宜人，到洛阳看了国色天香的牡丹后，还可以到栾川转一转。据了解，目前，在栾川大山间，漫山遍野的山花正吐露芬芳，迎春花、油菜花、桃花、连翘、山茱萸……将这座小城装扮的格外清新，所到之处尽显生机勃勃，热情洋溢。此外，在这最美的四月，栾川县主要景区和乡镇举办以山花为主题的赏花活动，精彩不断，邀您来赏花游玩。

清明踏青到桃林景美、人少还免费

4月6日，“康养伊源?陶湾赏花”栾川县陶湾镇第二届桃花节暨乡村踏青问花季正式开幕。开幕式当天参加三十里桃花登山赛，既赏桃花又健身，还可以赢取丰厚奖金和桃树卡(桃树卡特权：这棵桃树一年内收获的桃子都归您)。4月7日，“世外桃源长寿宴”将于千亩桃花林中开席，品尝当地特色农家宴，听数十位百岁老人分享长寿秘诀！4月6日至4月20日踏青问花季期间，您可以拍下看到的老人或者孩子最美、最纯真的笑脸；还可以在桃林里录制唯美或者搞笑的短视频，参加“最美微笑”摄影大赛和短视频新闻媒体大赛，赢取终极大奖。

栾川桃花三月 赵峰 摄

栾川乡村油菜花

4月5日至4月7日合峪镇第二届“蕙兰小镇?十里桃源”文化旅游节如约而至。在文化节期间，每天都有精彩的节目，歌舞表演、魔术、杂技、广场舞大赛、集体婚礼、梨园戏曲、相声等等。除了丰富的节目外，我们还准备了栾川特色美食。在柳坪观光园广场，邀请40余家栾川及合峪名优小吃在桃花源中展示，为广大游客带来一场“桃餮盛宴”。

合峪镇“桃餮盛宴”美食嘉年华

登伏牛山主峰老君山 赏花咬春两不误

4月5日，老君山首届高山花海节开幕。此次高山花海节一直持续到5月12日，海拔两千米的老君山用微冷的山风封存了春色，从山脚到山顶慢慢释放。4月5日，在中天门广场精心策划的咬春宴，“味”你而来。4月21日，老君山环山旅游徒步大会，以花为媒，用徒步的方式，感受老君山浪漫的春天。

老君山金顶 曾宪平 摄

奇境栾川山花节各种优惠享不停

奇境栾川山花节期间，不仅有千亩桃林、特色美食，还推出了一系列的旅游福利。栾川12家精品酒店(客栈)每天共提供150间以上的客房，在当日最低散客价的基础上直降100元。

合峪镇桃源人家

陶湾镇长寿宴

同时，栾川县天河大峡谷、养子沟、抱犊寨景区推出一车人购买一张门票的优惠(7座以及7座以下自驾小型客车；凭洛阳牡丹园门票或奇境栾川山花节宣传手册和机动车行驶证；单日车牌尾数为单号的车辆可享，双日车牌尾数为双号的车辆可享受)；重渡沟景区推出200元和240元景区门票+农家乐标间两种套餐；伏牛山滑雪度假乐园推出88元套餐，免门票同时畅享2小时室内滑雪+全段往返观光缆车+德国滑道，还赠送价值50元的普通间住宿一晚(每人限一床位，送完为止)。

想要了解更多“洛阳看牡丹?栾川享清新”奇境栾川山花节活动，请持续关注全景栾川微信公众号。咨询电话：0379—66812344。(记者 白银龙 通讯员 王国露)