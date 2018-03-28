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12米金牡丹将如期绽放！薰衣草牡丹艺术花海节准备好了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-03 19:24

　　洛阳网讯 4月1日，第36届中国洛阳牡丹文化节赏花活动启动。随着部分公园牡丹次第开放，来洛游客也逐渐增多。为迎接今年牡丹文化节，洛阳薰衣草庄园也特别筹办“牡丹艺术花海节”活动，并将于4月5日拉开帷幕。“徜徉艺术花海”、“赏12米巨型金牡丹”……近日，洛阳人的朋友圈被这些热词霸占，想要看到实景绽放，就得到薰衣草庄园走一走了。距离活动仅剩2天，目前薰衣草庄园准备的怎么样了？昨日下午，记者实地打探了一番。

　　花已成海，12米金牡丹将如期绽放

　　“你们12米的金牡丹现在能看了吗？”“今晚有灯光艺术节吗？”“园子里的牡丹花开了吗？”昨日15时左右，记者刚走到薰衣草庄园南门口就看到不少游客咨围着工作人员咨询，对于12米的巨型金牡丹更是充满期待。

工人正在大门口安装36朵牡丹造型

　　移步园区记者看到，36朵七彩牡丹已在园区入口处绽放。这些仿真牡丹各个雍容华贵，直径分别为2米和3米，赤、橙、黄、粉、紫等缤纷的色彩与春天的景色搭配的刚刚好。据园区相关负责人介绍，这36朵七彩牡丹象征着今年是第36届牡丹文化节，其中有13朵体型一致，寓意着十三朝古都洛阳城。

工人正在安装12米金色牡丹花蕊

　　备受瞩目的12米金牡丹正在园区西南角紧张筹备中。据相关负责人介绍，由于金牡丹造型庞大，需要多人同时操作组装。记者走近地面上放置的牡丹花蕊、花瓣等组件，发现一片花瓣比1.70左右的人还要高大。“金牡丹周边还有12朵小牡丹造型，4月5日来园区就能大饱眼福了。”据了解，造型牡丹在夜晚彩灯的照射下也相当迷人。

　　此外，园区里的早开牡丹品种也已绽放，造型花海已连成片，薰衣草庄园里春色满园，绿草如茵，如诗如画，可“一站式赏花”。

　　多项精彩活动“一票”可赏

　　在薰衣草庄园，白天赏千亩艺术花海、晚上观百组夜景灯展……薰衣草庄园可满足“一站式”需求。活动期间，园内还举办了牡丹文化艺术展，除了能欣赏到精妙绝伦的牡丹瓷、牡丹扇、牡丹石、牡丹绢花等系列产品，还有牡丹画展为您助兴。此外，有关牡丹的系列演艺活动也将火力全开，翩翩的牡丹舞蹈、令人大开眼界的人体艺术牡丹彩绘等，精彩活动让您应接不暇。赏美景岂能少了美食？全球特色小吃将给广大游客带来舌尖上的世界级美食诱惑。据了解，景区今年还新增了一批遮阳伞和长椅供您休憩。更多精彩瞬间等您亲自到景区捕捉！

　　据了解，此次薰衣草牡丹花海艺术节将在位于洛阳市龙门大道与伊洛路交叉口向东3公里的中国薰衣草庄园举办，将从4月5日一直持续到5月6日，每天营业时间从早上10:00到晚上22:00。景区咨询电话：0379-67676699。（见习记者 谢娜娜）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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