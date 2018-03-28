洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2018年高招体检工作将启动 洛阳市区考生体检时间为4月12日至27日
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-03 19:32

　　洛阳网讯 今日上午，记者从洛阳市招生办公室获悉，2018年普通高校招生体检工作将全面启动。哪些对象需要体检？体检地点在哪儿？需要注意什么？记者为您解答。

　　◆提前单独招生(含对口招生)的考生也须参加体检

　　按照规定，今年所有参加2018年普通高校招生统一考试以及提前单独招生(含对口招生)的考生，均须参加身体健康状况检查。未经体检的考生，高校可不予录取。

　　◆市区考生体检时间为4月12日至27日

　　全市普通高招体检工作原则上应于4月底前结束，具体各县(市)区体检时间、地点安排如下：

 

　　◆错过体检须认真填写申请表

　　今年，为便于了解掌握参检学生情况，防止漏检、错检等问题的发生，各学校应对因病或其他原因缺检的考生以及在体检结果发放后提出异议复检的学生及时进行统计，在个人写出书面申请的基础上，须认真填写补检和异议复检人员申请表，经市招生办公室审批同意后，依照指定的时间按时到体检站进行体检。对未经申请审批的学生，不得上站体检。

　　◆体检须注意不能佩戴隐形眼镜

　　按照规定，考生在体检开始前半小时，应到达指定地点安静休息，等候编队体检。体检时，考生应积极配合检查，如实填写既往病史和回答医生提出的问题，不准佩戴隐形眼镜、冒名顶替、弄虚作假，不得携带手机进入体检场所。另外还需注意，考生在体检结束前，不得离开体检场所。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]跳拉丁舞会导致儿童性早熟？儿科主任发话了
  • ·[健康]白带发黄一定是妇科疾病吗？正常白带什么样？
  • ·[健康]为什么阴道炎总是在春季潮湿天气滋生？
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 提醒！洛阳滨河南路与龙门大道交叉口...
  • 清明假期，河南7座以下小型客车免收过...
  • 伟人周恩来四莅洛阳（纪念洛阳解放70...
  • 城南又添新绿廊
  • 牡丹文化节期间，洛阳市将继续执行绕...
  • 提醒！路边构树穗附着有害物质 切勿采...
  • 洛宁王家大院（探寻河洛百座古建筑）
  • 洛阳出台大气污染防治攻坚战实施方案
  • “河洛欢歌·广场文化月”活动开幕
  • 废弃电器的“蝶变”之路
    		•
    百姓呼声
    伊滨区康庄村预计6、7月份启动整村搬迁工作
    洛新产业集聚区洛新小学预计今年九月份招生
    精彩图片
    “河洛欢歌·广场文化月...
    近60名来自全国各地的...
    洛阳周王城广场牡丹成片开
    洛宁王家大院（探寻河...
    精彩热帖

    郁金香花园

    芳容关不住

    牡丹文化节赏花仪式

    缅怀先烈 珍惜当今
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605