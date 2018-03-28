2018年高招体检工作将启动 洛阳市区考生体检时间为4月12日至27日

今日上午，记者从洛阳市招生办公室获悉，2018年普通高校招生体检工作将全面启动。哪些对象需要体检？体检地点在哪儿？需要注意什么？记者为您解答。

洛阳网讯 今日上午，记者从洛阳市招生办公室获悉，2018年普通高校招生体检工作将全面启动。哪些对象需要体检？体检地点在哪儿？需要注意什么？记者为您解答。

◆提前单独招生(含对口招生)的考生也须参加体检

按照规定，今年所有参加2018年普通高校招生统一考试以及提前单独招生(含对口招生)的考生，均须参加身体健康状况检查。未经体检的考生，高校可不予录取。

◆市区考生体检时间为4月12日至27日

全市普通高招体检工作原则上应于4月底前结束，具体各县(市)区体检时间、地点安排如下：

◆错过体检须认真填写申请表

今年，为便于了解掌握参检学生情况，防止漏检、错检等问题的发生，各学校应对因病或其他原因缺检的考生以及在体检结果发放后提出异议复检的学生 及时进行统计，在个人写出书面申请的基础上，须认真填写补检和异议复检人员申请表，经市招生办公室审批同意后，依照指定的时间按时到体检站进行体检。对未经申请审批的学生，不得上站体检。

◆体检须注意不能佩戴隐形眼镜

按照规定，考生在体检开始前半小时，应到达指定地点安静休息，等候编队体检。体检时，考生应积极配合检查，如实填写既往病史和回答医生提出的问题，不准佩戴隐形眼镜、冒名顶替、弄虚作假，不得携带手机进入体检场所。另外还需注意，考生在体检结束前，不得离开体检场所。(记者 郭瑛)