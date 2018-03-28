4月1日起，洛阳177个税务事项一次办结 让市民“最多跑一次”

信息多跑路，纳税人少跑腿。4月1日起，市民办理房产税、车船税、车辆购置税等事项一次办结。今天上午，在洛阳市地税局召开的洛阳市税务系统第27个税收宣传月启动仪式暨新闻通气会上，相关部门发布了《办税事项“最多跑一次”清单》(以下简称《清单》)，这是洛阳市国税局、洛阳市地税局落实税务总局深化“放管服”改革、优化营商环境的积极举措。

洛阳网讯 信息多跑路，纳税人少跑腿。4月1日起，市民办理房产税、车船税、车辆购置税等事项一次办结。今天上午，在洛阳市地税局召开的洛阳市税务系统第27个税收宣传月启动仪式暨新闻通气会上，相关部门发布了《办税事项“最多跑一次”清单》(以下简称《清单》)，这是洛阳市国税局、洛阳市地税局落实税务总局深化“放管服”改革、优化营商环境的积极举措。

此次发布的《清单》本着最大限度减轻纳税人负担的原则,其中国税局共有报告类、发票类、申报类、备案类、证明类5大类涉及260项具体业务，地税局共有同样5个类别涉及356项具体业务，共计177个税务事项，纳税人依据《清单》能够实现八成以上涉税业务“最多跑一次”办结。

办税事项“最多跑一次”，是指通过优化办税流程、提升纳税服务质效、融合线上线下办税和借助“互联网+”技术手段，纳税人到税务机关办理《清单》范围内的涉税业务，在申请资料齐全且符合法定受理条件的前提下，从受理申请到办结的全过程最多只需要到税务机关跑一次。对于暂不能实现网上办税的，税务部门将通过邮寄配送、上门办税等多种方式，让纳税人同样能够“最多跑一次”办结业务。

如果您想了解最新的税收政策，今年4月是第27个全国税收宣传月，洛阳市税务系统将开展系列宣传活动，如深入企业开展走访、为企业送政策、解难题；举办“纳税人开放日活动”，邀请部分纳税人代表走进国税、地税办税服务厅，实地体验“最多跑一次”办税服务，现场感受网上办税；同时开设“税法大讲堂”，就纳税人关心的财务核算等各类政策开展针对性培训，敬请持续关注。(见习记者 谢娜娜 通讯员 王朝 贾浏晖)