清明节小长假 洛阳车站将加开24趟临客

根据清明节放假安排，4月5日至7日共3天。小长假临近，您有啥出行计划？记者今日从洛阳火车站获悉，为应对清明小长假客流高峰，洛阳火车站将共计加开临客24趟，其中洛阳车站12趟；洛阳龙门站11趟，含4趟高峰线；关林站加开临客1趟。此次加开的列车多在4月4日—4月7日开行，且以中短途为主，以满足广大市民祭祖扫墓与春游踏青的出行需求。

洛阳网讯 根据清明节放假安排，4月5日至7日共3天。小长假临近，您有啥出行计划？记者今日从洛阳火车站获悉，为应对清明小长假客流高峰，洛阳火车站将共计加开临客24趟，其中洛阳车站12趟；洛阳龙门站11趟，含4趟高峰线；关林站加开临客1趟。此次加开的列车多在4月4日—4月7日开行，且以中短途为主，以满足广大市民祭祖扫墓与春游踏青的出行需求。

【洛阳站】共计增开临客12趟

1、K5368次洛阳—郑州

具体时刻：洛阳17:16(始发)巩义18:10郑州19:07

2、K5367次郑州—洛阳

具体时刻：郑州19:40巩义20:40洛阳21:33(终到)

3、K5358次灵宝—郑州

具体时刻：灵宝7:00三门峡西7:30三门峡7:55渑池8:49洛阳9:43到10:03开 郑州11:40

4、K5357次郑州—洛阳

具体时刻：郑州12:10巩义13:11偃师13:33洛阳15:24(终到)

5、K5360次洛阳—郑州

具体时刻：洛阳8:15(始发)巩义8:59郑州9:56

6、K5359次郑州—洛阳

具体时刻：郑州10:36洛阳12:02(终到)

7、K5370次洛阳—商丘

具体时刻：洛阳8:30(始发)巩义9:13郑州10:30开封11:19兰考11:50民权12:15商丘12:55

8、K5369次商丘—洛阳

具体时刻：商丘13:35开封15:01郑州16:01巩义17:02洛阳17:55(终到)

9、K5388次三门峡西—新乡

具体时刻：三门峡西15:00三门峡15:25洛阳17:06到17:26开 郑州19:50新乡20:53

10、K5387次安阳—三门峡西

具体时刻：安阳6:00汤阴6:20鹤壁6:38新乡7:23郑州8:59巩义10:00偃师10:22洛阳10:47到10:54开 渑池12:01三门峡13:00三门峡西14:14

11、K4874次三门峡西—信阳

具体时刻：三门峡西6:53三门峡7:21渑池8:17洛阳9:11到9:31开 巩义10:15郑州11:30长葛12:32许昌12:51临颍13:27孟庙13:45漯河13:57西平14:15驻马店14:45确山15:12信阳16:10

12、K4873次 信阳-洛阳

具体时刻：信阳17:15确山18:10驻马店18:30西平19:00漯河19:27孟庙19:34郑州21:11洛阳22:47(终到)

【洛阳龙门站】共计增开临客11趟

1、G9197次郑州东—灵宝西

具体时刻：郑州东7:55洛阳龙门8:31到8:34开 灵宝西9:15

2、G9199次郑州—灵宝西

具体时刻：郑州11:02洛阳龙门11:39到11:41开 灵宝西12:22

3、G9200次灵宝西—安阳东

具体时刻：灵宝西12：50洛阳龙门13:30到13:32开 郑州东14:13安阳东14:54

4、G9203次商丘—洛阳龙门

具体时刻：商丘19:15民权北19:33郑州东20:18洛阳龙门20:55终到

5、G9206次洛阳龙门—郑州东

具体时刻：洛阳龙门21:30始发 巩义南21:46郑州东22:14

6、G4020次西安北-北京西

具体时刻：西安北9:03华山北9:35灵宝西9:59洛阳龙门10:41/52巩义南11:08郑州东11:45新乡东12:07鹤壁东12:25安阳东12:46邯郸东13:07石家庄14:07保定东14:57北京西15:38

7、G4019次北京西-西安北

具体时刻：北京西17:52保定东18:39石家庄19:22邢台东19:52邯郸东20:10新乡东20:50郑州东21:23洛阳龙门22:00到22:22开 西安北23:40

高峰线列车(具体开行日期以车站公告为准)

1、G9193次商丘-洛阳龙门 具体时刻：商丘14:26民权北14:43兰考南14:58郑州东15:35洛阳龙门16:12(终到)

2、G9194次洛阳龙门-郑州东 具体时刻：洛阳龙门16:50(始发)郑州东17:27

3、G9195次郑州东-洛阳龙门 具体时刻：郑州东17:47洛阳龙门18:23(终到)

4、G9196次洛阳龙门-郑州东 具体时刻：洛阳龙门18:48(始发)郑州东19:25

【关林站】

K5343次 安阳-邓州

具体时刻：安阳6:52汤阴7:12鹤壁7:31新乡8:32焦作9:31月山10:07济源10:59关林12:13到12:33开 汝州13:50平顶山西14:31鲁山14:56南召15:45邓州17:25

洛阳火车站提醒您，节日出行尽量少携带行李物品，提前到车站换取纸质车票，并按引导接受安全检查。临客具体开行车次和日期请以12306网站和车站公告为准，以免耽误行程。(见习记者 谢娜娜 通讯员 刘鹏 黄弈辉 穆肃)