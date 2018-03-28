邮储银行洛阳市分行召开2018年党的建设暨纪检监察工作会议

4月2日，庄严的国歌奏响，洛阳市分行召开了2018年洛阳市分行党的建设暨纪检监察工作会议。

4月2日，庄严的国歌奏响，洛阳市分行召开了2018年洛阳市分行党的建设暨纪检监察工作会议。会议的主要任务是：按照总行、省分行党的建设暨纪检监察工作会议部署，总结2017年洛阳市分行党的建设和纪检监察工作，安排部署2018年党的建设和纪检监察工作。动员全行各级党组织和广大党员，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，统一思想，凝心聚力，坚定不移的落实全面从严治党要求，全面加强邮储银行洛阳市分行党的建设和纪检监察工作，为洛阳市分行转型升级提供强大动力和坚强保障。

参加会议的有：市分行领导班子成员，各县支行党支部书记、市分行各部室总经理、副总经理、二级部总经理、各城市支行行长、监察部/党群部全体人员，县支行二级支行长以上管理人员及党建工作人员，主会场、分会场共117名领导干部参加会议。

会议指出，各支部要围绕坚持党的全面领导这一重大政治原则和要求，结合实际，研究落实好党的领导的重点内容和重要方式，发挥好把方向、管大局、保落实的作用，保证党和国家的方针政策、重大部署在我行贯彻执行。要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，做到学以致用，不能不接地气，要把学习和落实“严防风险、价值创造、精细管理、转型发展”相结合。坚持党的领导，落实全面从严治党的主体责任，加强国有企业党的建设，落实党委中心组学习和党支部“三会一课”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实推进“强基固本”建设工程，党组织战斗堡垒作用进一步增强；进一步健全完善党的工作机制和保障机

制，确保二级支行各部门党员全覆盖；坚持党建引领发展，使中央关于金融工作重大决策部署在我行有效落地。

会议强调，把党的政治建设摆在首位，严肃党内政治生活，持续抓好领导干部思想政治建设，严格执行每季度书面述职工作机制，并通过教育培训、巡视整改、完善工作机制等工作，教育和监督广大党员干部认真贯彻执行新形势下党内政治生活若干准则，遏制“四风”，做讲政治、严自律的表率，进一步提升党员干部的理论素养、党性修养和管理水平，营造风清气正的党内政治生态。

会上，市分行党委书记刘绍义与各支部签订《中国邮政储蓄银行洛阳市分行党委落实全面从严治党要求2018年度责任书》，要求各支部书记要主动作为承担好党建“第一责任人”职责，班子成员要认真落实“一岗双责”，抓好分管工作，树立责任意识，加强自身建设。各支部书记结合如何提高政治站位、围绕两个报告怎样落实2018年党建和纪检监察工作、目前存在的问题以及有何建议、意见，进行了认真讨论，大家表示要认真学习党的十九大报告精神，从银行的实际及中央关于金融工作重大决策部署认真做到学以致用，要把党的建设报告和纪委报告认真学习，按照2018年主要任务，以党建工作统领各项工作，扎实做好支行、条线的经营发展和经营管理，用经营发展成果检验党的领导。

2018年洛阳市分行党的建设和纪检监察工作的任务已经明确，下一步的工作还任重道远。各支部和党员领导干部，将以更加奋发有为的精神状态，更加求真务实的工作作风，更加强烈的担当精神，以政治建设为统领，坚持和加强党的全面领导，奋力谱写新时代洛阳市分行党的建设新篇章！