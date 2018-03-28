大美洛阳！千亩郁金香绽放成海

3月31日，洛阳2018豪泽荷兰郁金香文化节盛大启幕。本次文化节一直持续到5月1日，活动期间，园区1500万株荷兰进口郁金香集中绽放，绚丽成海，另有海狮、小丑、荷兰女王演出，空中热气球、报春大黄鸭、各种游乐项目、美食体验等九大主题活动，烂漫迎客，为洛阳的4月带来一场史无前例的视觉盛宴。

3月31日，洛阳2018豪泽荷兰郁金香文化节盛大启幕。本次文化节一直持续到5月1日，活动期间，园区1500万株荷兰进口郁金香集中绽放，绚丽成海，另有海狮、小丑、荷兰女王演出，空中热气球、报春大黄鸭、各种游乐项目、美食体验等九大主题活动，烂漫迎客，为洛阳的4月带来一场史无前例的视觉盛宴。

千万株郁金香花海 邀您感受春之美

此次郁金香文化节将是洛阳最大规模的郁金香花海，将有1500万株56种荷兰进口郁金香华丽绽放，各色品种，万亩花海，美如童话世界一般，只为在这个春天“郁见”你。伴随温暖的春风，带着花香吹进心田，难得一见的花展盛况，将唤醒每个人心底那一抹春天的悸动。

萌女王花车大巡游 萌海狮、众小丑齐聚闹新春

除了斑斓的郁金香，文化节期间，豪泽还打造了丰富的活动内容，让游客尽兴玩乐。不仅有荷兰宫廷特色的花车巡游，让你与华丽礼服、优雅姿态的“女王”迎面相遇，豪华的视觉盛宴，将刷爆每个人的眼球。还有最原汁原味的荷兰风情演出，带你感受异国乡土，以及亲子秀小丑嘉年华，汇集魔术、杂技等表演，还有萌萌的海洋明星小海狮“嘟比嘟妮”的精彩表演，让你尽情享受席卷全园的欢乐氛围。

超萌大黄鸭报春 浪漫热气球俯瞰花海

红遍全球的大黄鸭，届时也将出现在郁金香欢乐城，还有大热的胡巴、皮卡丘、熊本熊等超萌玩偶，也将随时随地与你偶遇。最值得一提的是。豪泽为游客精心准备了梦幻的热气球项目，这将是此次文化节最不可错过的游乐体验。伴随热气球的缓缓上升，整个花海世界尽收眼底，壮观的场面令人目不暇接。

尝中华美食 游乐乐翻天

春天出游，当然少不了美食相伴，郁金香文化节期间，豪泽打造了中华美食一条街，集合各地美食，丰富的品种，让你一边赏花，一边品尝，视觉味觉双享受。除此之外，为了让亲子家庭玩乐尽兴，幸福满满，园区的查理曼主题游乐园，随时恭候每个游客。还有景区新增的游乐项目逍遥水母、欢乐喷球机、冰雪大世界等，更是最适合全家人一起玩的欢聚乐园。

吃喝玩乐应有尽有，妙趣横生的郁金香文化节即将开幕，记得带上亲朋好友，共同相约这场盛大的异域风情盛会。