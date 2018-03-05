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五保老人有“孝子”（记录新时代 记者走基层）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-03 09:07

裴小军（右一）在医院照料裴久长

　　这段时间，新安县北冶镇贾岭村72岁的裴久长老人很是高兴，虽然自己生了病，却有个“孝子”悉心照料。

　　照料裴久长的人，名叫裴小军，也是贾岭村人。二人虽然同村同姓，却并无血缘关系。

　　“他是个五保老人，我愿意照顾他。”昨日，裴小军向记者讲述了个中缘由。

　　裴小军今年56岁，是一名退休工人。今年春节前，他回村办事遇见裴久长，闲谈中，得知裴久长便血，便主动带他到医院检查。裴久长被确诊为直肠腺癌中期，需尽快手术。

　　裴久长是五保户，虽抱养一女，但其有智力障碍，不能自食其力。“这病不能耽搁，我不能看着不管，况且他对我有恩。”裴小军说。

　　当年，裴小军高中毕业，虽然家境贫寒急于谋生，却一时找不到工作。

　　“是裴叔一直照顾着我。”裴小军说，裴久长曾带他去煤矿打工，他连一床被褥也没有，是裴久长给他背来了被子。有一年春节前夕，风雪交加，裴久长带着他从县城火车站一路走回家，翻山越岭，从早上九点一直走到下午五点。在村里，街坊邻里地里的活忙不过来，裴久长总会搭把手；谁家遇到什么事，他也总是跑前跑后帮忙，是大家公认的好心人。

　　“医院说，费用大概需要4万元，老人无力承担，我得想办法。”裴小军说，虽然新农合可以报销，但需事先垫付。最终，他先行垫付了医疗费，使得裴久长在新安县人民医院顺利做了手术。

　　从去医院检查到入院治疗，再到做手术，裴小军始终寸步不离，日夜陪护着裴久长。

　　手术前，裴小军为裴久长洗澡、理发、刮胡子、换衣服；裴久长术后的五天五夜，他一直守在重症监护室外；转入普通病房后，他每天为裴久长擦身子，每晚都要起来四五次为他处理排泄物……一张简易折叠床，30多个日夜，裴小军一直精心护理着裴久长。

　　“俺全家人都放心不下。”裴小军说，他的举动得到了家人的支持，在垫付的医疗费中，也有女儿的一部分钱；每天送饭、洗衣服，都是妻子帮忙。

　　裴小军的善举在医院传开，感动了不少人。“对待亲爹娘，也不过如此，真是大‘孝子’啊！。”新安县人民医院普外科主任范钦忠说，他被裴小军的善举深深感动，带头捐出500元，其他医护人员也纷纷献出爱心，共捐资1500元。

　　前不久，裴久长出院，在家中休养。“我会照顾到底，为他养老送终。”裴小军说。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 贾慧娟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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