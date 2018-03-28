2018年中招体育考试下周开考！满分70分、持续约半个月的中招体育考试，牵动着千万考生和家长的心：考前要不要喝红牛？穿长袖还是短袖？把鞋换成气垫鞋，成绩会不会更好些？《洛阳晚报》记者特邀请有多年监考、带队经验的体育老师及营养科专家为你解密。

2018年中招体育考试下周开考！满分70分、持续约半个月的中招体育考试，牵动着千万考生和家长的心：考前要不要喝红牛？穿长袖还是短袖？把鞋换成气垫鞋，成绩会不会更好些？《洛阳晚报》记者特邀请有多年监考、带队经验的体育老师及营养科专家为你解密。

1 装备

鞋挑橡胶底衣服选“跑男”款

“孩子说，同学们都买中考‘专用鞋’了，让我给他也买一双，说穿上能提高跳远成绩！”老城区家长黄女士说，孩子指定的那款鞋洛阳只有一家店有卖，但并不是知名品牌。

“我家孩子今年也要参加中考，对比了几个品牌，我给他选了李宁的一款跑鞋。”有着多年带队经验的市二外体育教师王朝友说，由于考试只允许考生穿一双鞋进场，选一双“三合一”的鞋子相当重要。

国产品牌中有不少集跑步、跳远、运球等功能于一体的多功能跑步鞋，王朝友提醒，家长选购时需注意以下几点：大底是否为橡胶材质，鞋子是否有缓震功能，鞋面是否透气，鞋底触地面积是否合适。

“橡胶大底能防滑，缓震材质有利于弹跳和跑步，网面鞋面散热效果好。”王朝友说，往年有考生买了1000多元的总统慢跑鞋，这种鞋不适合考试，因为跳远时容易滑，跑步时鞋底与地面接触面积小，使不上力。篮球鞋、气垫鞋等也不适合考试，鞋帮太高不利于跑跳。

回力、特步、海尔斯、多威等品牌都有多功能跑步鞋，价格在150元至300元，与耐克、阿迪等品牌相比，性价比高。另外，买鞋最好试一试，别在网上下单，毕竟要考试，鞋码、脚型合适最重要。

对于衣服的选择，王朝友建议，考生不要穿过于宽松的运动服，跑起来阻力大。

“现在，不少孩子都喜欢‘跑男’里明星穿的紧身裤加运动短裤的套装，这种衣服比较利索，有助于考场发挥。”王朝友说。

选择上衣则可以10点为界：上午10点前考试的学生，可穿长袖、长裤，因为早上6点多出发，穿得太少冻得哆嗦，不利于考试；上午10点后温度攀升，考试时穿短袖、短裤就可以；如果不确定考试时间，可在短袖外加穿一个带拉链、方便穿脱的外套。

2 饮食

考前别喝羊肉汤怕晕兜里装块糖

“因为吃不对东西而在操场上吐了的考生，几乎每年都有。”市五十一中体育教师孙大伟拥有多年监考经验。他建议家长，考试当天别让孩子吃太油腻、不好消化的食物，如羊肉汤、牛肉汤、煮鸡蛋、油条等，主食尽量以米、面等碳水化合物为主；下午考试的考生，中午别吃太咸，入场前可少喝点水润润嗓子，因为入场时不允许带水杯、饮料等与考试无关的东西，考试时也不允许随意上厕所。

“听说考前喝点儿葡萄糖能让孩子超常发挥，还有家长给孩子买蓝瓶的红牛，真的有效吗？”家长程先生问。

“不建议考生考前喝红牛和葡萄糖，如果担心孩子长跑时撑不下来，可以在兜里放块巧克力或糖，跑前含在嘴里。”市第三人民医院营养科医生尤娅利说。

葡萄糖会在短时间内让人体血液中的血糖含量达到峰值，红牛则是靠咖啡因刺激神经，让人精神兴奋。每个人的体质不同，代谢时间从半小时到一小时不等，如果考生还没考试就达到了峰值，考试时兴奋度反而会降低，掌握不好饮用时间不如不喝。

3 心理

别被预测成绩左右心情

“孩子上周预测了长跑成绩，感觉不是太好，最后这个阶段我能帮他做点儿啥？”孙女士的女儿在洛阳外国语学校读初三，上周末，班里一部分学生在体育老师的带领下提前到市一中预测成绩，结果让她很担心。

和她有同样担心的还有家长曲女士：“我算了一下，考试那几天刚好和女儿的生理期重合，会不会影响发挥？”

“平时训练、测试时，老师为了避免学生骄傲自满，会故意将测试标准提高。”洛阳复兴学校体育教研组组长张俊利说，其实，大多数考生的中考体育成绩会比平时高一些。如果孩子预测成绩不好，家长先不要焦虑，可告诉孩子可能是老师故意提高标准造成的，给孩子打打气，让孩子有胜利的信心，避免消极情绪。

“至于生理期是否影响发挥，要看孩子的体质和平时情况。”尤娅利分析，如果是身体比较健壮的孩子，生理期反应小或者没特殊反应，就可正常参加考试；如果经常痛经或者贫血的孩子，则建议申请缓考。

另外，对于那些没有参加预测的孩子，也不必过于担心。王朝友说，按照往年惯例，清明节期间，中招体育考点会对初三考生开放，考生可穿考试当天的衣服、鞋袜到操场上试试脚感；如果鞋子不合适，也可在学校门口购买——考前的几个周末，都会有商贩在考点外卖田径鞋，考生可以试试看。（洛阳晚报首席记者 焦琳 通讯员 金广川 禹向格 张晓燕）