也要关注大龄自闭症患者

宜阳一村民的两个儿子都患有自闭症，大儿子今年8岁，小儿子6岁。这名村民想用自己家的故事给大家提个醒：儿童自闭症早期有迹可循，家有幼儿要多留意。

自闭症不会因为年龄的增长而消失，“星星的孩子”总要长大成人，大龄自闭症患者更需要关注。

宜阳一村民的两个儿子都患有自闭症，大儿子今年8岁，小儿子6岁。这名村民想用自己家的故事给大家提个醒：儿童自闭症早期有迹可循，家有幼儿要多留意。

患了自闭症的孩子让人心疼，他们是“星星的孩子”——犹如夜空中一颗颗星星，孤独地闪烁着自己的光辉。

平心而论，这几年，公众对“星星的孩子”越来越关注，家长、学校、社会很重视儿童自闭症的早期干预。不过，我觉得，大家忽略了对大龄自闭症患者的康复与干预。

自闭症不会因为年龄的增长而消失，“星星的孩子”总要长大成人。据估算，我国有1000万名自闭症患者，其中14岁以上的约为800万名。一句话，大龄自闭症患者数量更多，更需要关注。

一些大龄自闭症患者，在接受完义务教育后，就渐渐失去了与社会接触的机会。他们靠家人照料，往往深居简出，与人沟通、学习的能力急速退化。与儿童自闭症患者不同，大龄自闭症患者开始有了正常人有的爱情、生理、工作等需求，可很多时候，这种正常的需求不能得到有效满足，这就容易导致他们越来越自闭，甚至行为越来越偏激。

事实上，随着自闭症患者年龄越来越大，一些家长对孩子康复抱的希望也越来越小，以至于渐渐放弃了对孩子的治疗。

在电影《海洋天堂》中，那位大龄自闭症患者的父亲说：“养老院嫌他小，孤儿院嫌他大，放精神病院孩子害怕。”现实生活中，不乏这种无奈和忧虑。

相对于“星星的孩子”，大龄自闭症患者回归社会的心情更急切，因此，在教育、就业、婚恋等阶段，应尽可能给予他们一些机会，让他们试着融入社会。为那些重度自闭症患者提供专业的康复、托养服务，是对患者及家属最好的关爱。对于普通市民来说，别拿有色眼镜看他们，给予应有的包容、理解和尊重，不仅是一种爱，还是一座城市应有的温馨、温暖与温度。（新闻观察员 洛谭）