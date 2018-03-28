豫西国际名车展明日启幕 现场多重大礼等您领

想买车，明天赶紧到位于新区的市体育中心看看吧！2018中国豫西(洛阳)第17届国际名车展暨中铁(洛阳)新能源汽车博览会将于明日开幕，大量好车等您挑，多重大礼等您领。

想买车，明天赶紧到位于新区的市体育中心看看吧！2018中国豫西(洛阳)第17届国际名车展暨中铁(洛阳)新能源汽车博览会将于明日开幕，大量好车等您挑，多重大礼等您领。

■尽享优惠“抄底价”

本届车展由中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台主办。本次展会现场布展面积超过6万平方米，展位数量700余个。展出的车辆包括合资品牌、自主品牌、进口品牌，应有尽有。

除了品牌多，价格更是优惠。参展经销商们纷纷表示，已经向厂家要来“抄底价”，将最大幅度让利，想买车的市民不可错过。明日11时、4月5日15时30分，工作人员将邀请专业人士为您现场介绍各款车型的特点，为您购车提供参考。

本次车展实行免费兑票制度，只要您是联通、移动的手机用户，在车展期间可到展区门前的积分兑换处，使用手机积分免费兑换车展门票。

■多重大礼送不停

车展时间为4月4日至7日。组委会为前来观展的市民准备了“任性”大礼包，只要您到场逛展，即可直接领取。礼包中包括洛阳餐旅集团旗下餐厅的50元代金券一张、滴滴快车20元代金券礼包、价值398元的四门+后风挡玻璃贴膜及水美天下价值75元的桶装水5桶。

还有超值的“购车抽奖礼包”等着您。现场购车即赠送价值58元的手工缝制方向盘套，另外还可参与抽奖，奖品包括2个价值698元的云镜、价值2880元的儿童安全座椅、价值288元的宝马汽车原厂自动雨伞及价值380元的宝马汽车原厂公仔。

来到现场的观众，只要在朋友圈发布4张以上“我在车展现场”的照片，并攒够20个以上的赞，即可获得奖品一份。

■精彩演出饱眼福

除了看车，本次展会还准备了精彩节目。4月5日9时30分和14时30分，将分别有一场模特走秀；4月4日至7日，每天还有一场“穿越年华旗袍秀”，让您一饱眼福。

此外，直升机也来“增援”本届车展。车展合作伙伴中国人保财险洛阳分公司的工作人员介绍，参加车展的市民将有机会获得直升机体验劵，乘坐直升机翱翔蓝天。（洛阳日报记者 张宁）