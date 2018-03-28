废弃电器的“蝶变”之路

3月28日，市环保局组织“环保公众开放日”活动，邀请30名市民走进中再生洛阳投资开发有限公司，探寻废弃电器电子产品的“蝶变”之路。

3月28日，市环保局组织“环保公众开放日”活动，邀请30名市民走进中再生洛阳投资开发有限公司，探寻废弃电器电子产品的“蝶变”之路。

废弃电器全身都是“宝”，但要想“蝶变”，需要“过关”。

记者在该公司废弃家电拆解项目车间里看到，工人们在轰鸣的自动化流水线上拆解着一台台报废的冰箱、洗衣机、空调、电视机和电脑。

该公司负责人介绍，公司引进的自动化拆解线可将线路板、荧光粉、含铅玻璃、氟利昂等含有害物质的部件单独分离出来。

在空调拆解车间，记者见证了一台空调变废为宝的过程：工人们熟练地用工具卸下塑料外壳，先回收空调里的氟利昂与压缩机里的机油，卸下压缩机、散热机、风扇、热交换器等；拆卸完成后，用磁力分选机回收铁，送往炼铁厂；用有色金属分选机回收铜、铝，送往有色金属精炼公司……一台废空调就这样“涅槃重生”。

“一台空调的回收利用价值究竟有多大？”市民李先生好奇地问。

该公司综合管理部副经理徐锋算了一笔账：一台普通空调可拆解产生14.6千克的塑料、4千克的铝、19.5千克的铁和4.9千克铜……所得到的材料是一笔不小的财富。该公司每年可处理废旧家电1000多万台，已成为我市环保战线上的“尖兵利器”。

“废弃家电是座‘富矿’，该公司的工作其实就是‘采矿’。”市环保局负责人表示，本次行动旨在让更多市民了解废弃电器的价值，进而将老家电送至专业公司进行资源化拆解回收，用自己的点滴行动助力资源节约和生态环保。（洛阳日报记者 高峰 文/图）