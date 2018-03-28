“洛阳技术”助“一带一路”项目建设

近日从哈萨克斯坦传回喜讯，由中石化洛阳工程有限公司EPCC总承包建设的该国阿特劳炼油厂石油深加工项目年产243万吨催化裂化装置，于3月27日当地时间16时56分一次投产成功，生产出合格产品。同时，该项目液化烃脱硫、硫黄回收等装置及系统单元也开始生产运行。

近日从哈萨克斯坦传回喜讯，由中石化洛阳工程有限公司EPCC总承包建设的该国阿特劳炼油厂石油深加工项目年产243万吨催化裂化装置，于3月27日当地时间16时56分一次投产成功，生产出合格产品。同时，该项目液化烃脱硫、硫黄回收等装置及系统单元也开始生产运行。

阿特劳炼油厂催化裂化装置一次投产成功，既意味着哈萨克斯坦石油深加工项目投料试车工作取得关键性进展，又标志着中石化洛阳工程有限公司积极投身“一带一路”建设再次取得重要成果。

催化裂化装置是整个石油深加工项目的核心生产装置之一。阿特劳炼油厂项目自2013年11月开工建设以来，面对工期紧张、基础设计方案多变、当地资源匮乏、设备材料运输周期长等重重困难，中石化洛阳工程有限公司与各参建单位团结协作，尤其是一线项目团队发扬特别能战斗的精神，攻坚克难，用智慧和汗水确保了项目重要节点按期投产。

2017年6月，催化装置主风机试车成功后，项目开车进度成为重中之重，项目团队克服项目试生产过程中的公用工程供应不足、冬季低温寒冷等困难，保证了装剂、转剂、喷油等重要节点目标的实现，为催化裂化装置投产成功奠定了坚实基础。

目前，中石化洛阳工程有限公司正全力以赴做好后续装置开车工作，为实现整个项目早日全面投产再立新功。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 李建永）