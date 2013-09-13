嵩县桥北村：发展产业奔富路

近日，嵩县库区乡易地搬迁社区配套的农贸市场正在抓紧建设。

近日，嵩县库区乡易地搬迁社区配套的农贸市场正在抓紧建设。

“党员带头，大伙儿齐上，争取五一开门营业。”库区乡桥北村党支部书记党铁军笑着说，这个农贸市场，是桥北村栽下的一棵“摇钱树”。他高兴地算了笔账，2400平方米的农贸市场分100多个摊位出租，一年少说有2万元的集体收入。

“这还不算，如今，桥北村的收入多着哩。”党铁军打开话匣子。

桥北村是陆浑水库移民后靠村，人多地少，村民靠天吃饭，日子过得艰难。由于村里没有集体经济收入，大小活动都组织不起来，村干部探望老人、慰问五保户还得自己贴钱。

农村富不富，关键看支部。2014年年底，桥北村党支部主动“转型”——作为传统农业村，出路还要从土地中找。

村党支部委员们拿出挑女婿的劲头，外出考察学习、招商引资。最终，他们选中河南韶华农业科技有限公司，把土地集中流转作为华东医药洛阳种植加工基地，优先安排贫困户到基地打工。

去年下半年，桥北村利用260万元扶贫资金在村里新建中药加工厂，投用后每年可加工400吨中药材，提供80个至100个固定就业岗位。

“现在就盼着5月投产，不光村民打工能挣钱，村里也能多一笔收入。”村委会主任李六奇笑着说，村党支部已经和公司签订合作协议，以厂房入股，每年以不低于利润的10%分红，一部分发给贫困户，另留一部分用作集体资金。

真正让村集体尝到“甜头”的是2016年。当时，在定点帮扶单位省扶贫办的扶持下，村里引进天瑛制衣厂，该厂年底就向村集体交了5000元的分红。

细数村里的集体产业，党铁军如数家珍。去年，桥北村争取省级村集体经济试点项目资金，在村里新建了一栋3层的农家宾馆，目前正在进行装修，今年暑期投用……

如今的桥北村不仅摘掉了“贫困帽”，村民们也通过就地务工、发展产业等方式过上新生活，村集体产业日渐壮大。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 张利兵）