今年前两个月洛阳工业经济效益整体向好

记者昨日从市统计局获悉，今年前两个月，我市规模以上工业经济效益整体向好，主要指标在全省名列前茅，全市规模以上工业实现主营业务收入同比增长13.7%，实现利润同比增长32.1%，实现利税同比增长23.6%，主营业务收入增速、利润增速、利税增速均居全省第二位。

记者昨日从市统计局获悉，今年前两个月，我市规模以上工业经济效益整体向好，主要指标在全省名列前茅，全市规模以上工业实现主营业务收入同比增长13.7%，实现利润同比增长32.1%，实现利税同比增长23.6%，主营业务收入增速、利润增速、利税增速均居全省第二位。 记者昨日从市统计局获悉，今年前两个月，我市规模以上工业经济效益整体向好，主要指标在全省名列前茅，全市规模以上工业实现主营业务收入同比增长13.7%，实现利润同比增长32.1%，实现利税同比增长23.6%，主营业务收入增速、利润增速、利税增速均居全省第二位。 今年前两个月，全市规模以上工业实现主营业务收入1074亿元，同比增长13.7%，高出全省平均水平5个百分点；实现利润52.8亿元，同比增长32.1%，高出全省平均水平22.6个百分点；实现利税87.5亿元，同比增长23.6%，高出全省平均水平14.6个百分点。 截至2月底，全市亏损企业211家，同比减少35家，亏损企业亏损额8.4亿元，同比下降20%，降幅高于全省平均水平15.3个百分点。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 郭静）