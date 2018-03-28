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洛阳市建全民参保登记数据库 您的社保信息登记了吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-03 08:24

　　“我离职了，社保应该如何接续？”“之前工作的时候交了社保，还能查到社保信息吗？”日前，在“市民之家”广场上，一场全民参保登记计划宣传吸引了不少市民的关注。《洛阳晚报》记者从市社保局了解到，这是我市全民参保登记计划的一部分，我市正在建立全民参保登记数据库，力争做到应保尽保。

　　什么是全民参保登记计划

　　全民参保登记计划是依据社会保险法等法律，以社会保险全覆盖和精确管理为目标，通过信息比对、数据采集、入户调查、数据集中管理和动态更新等措施，对各类人员参加社会保险情况进行记录、补充完善和规范管理，从而推进职工和城乡居民全面、持续参保的专项行动。

　　据市社保局有关负责人介绍，实行全民参保登记计划能进一步扩大社会保险覆盖面，完成我市未参保人员40%的参保扩面任务，为2020年基本实现法定人员全覆盖奠定基础，真正形成一人一码、身份唯一的全民参保登记数据库。

　　对象和内容

　　全民参保登记对象：本地户籍人员和在本地参保的非本地户籍人员。

　　全民参保登记内容：登记对象的姓名、公民身份证号、就业状态、户口所在地、常住所在地、联系电话(手机)、参保情况、未参保原因等基础信息。

　　参保情况查询渠道

　　各类社会保险政策、信息，可通过12333电话或市人社局网站查询。

　　单位和个人如何参保

　　未参保人员可携带相关资料，到就近村(社区)或社会保险经办机构填报个人信息，参加社会保险，按期缴费并依法享受相关待遇。

　　如个人与所在用人单位发生社会保险争议的，可依法申请调解、仲裁，提出诉讼。

　　用人单位侵害个人社会保险权益的，个人也可以要求社会保险行政部门依法处理。（洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 范广卿）
[ 责任编辑：史戎戎]
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