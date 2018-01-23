洛阳片区：风生水起开局年

3月29日，河南自贸区洛阳片区诞生了一家新企业——洛阳厚疆农产品冷链物流有限公司。

3月29日，河南自贸区洛阳片区诞生了一家新企业——洛阳厚疆农产品冷链物流有限公司。

作为万邦国际集团在洛阳片区注册成立的子公司，这家公司的诞生，标志着总投资30亿元的洛阳片区“一带一路”农产品冷链加工物流园区项目正式进入了实质性操作阶段，成为洛阳片区推动对内、对外“双向开放”的一个缩影。

又是一年春来时。去年4月1日，河南自贸区洛阳片区正式挂牌成立。一年来，洛阳片区发挥自身优势，挖掘内在潜力，坚持实干争先，以产业发展为重点，以平台建设为载体，以创优环境为保障，突出综合审批与综合监管改革，强化“双自联动”“双合驱动”，积极融入“一带一路”，推进“双向开放”，努力打造中西部地区创新发展、开放合作的新高地，各项事业取得了长足进步。

产业发展红红火火。家电业巨头——格力来了，总投资约150亿元的格力洛阳自主创新智能制造基地落户洛阳片区，建成后预计年产值超300亿元；新能源行业新秀——银隆来了，总投资150亿元的银隆新能源汽车整车生产基地建设正酣，投产后有望实现年产1万辆纯电动商用车、5000辆纯电动特种专用车、5000辆新能源环卫车；洛阳军民融合产业园将迎来首批15个进驻项目、以传奇(河南)数字科技有限公司为代表的新业态外资企业进驻、网来云商(河南)跨境电商运营总部被引进……

先进装备制造、机器人等高端制造业及电子商务、服务外包、国际文化旅游等现代服务业，正撑起洛阳片区发展的“新颜值”！

制度创新有声有色。洛阳片区是河南自贸区内首个行使省级审批权限的片区，为普莱柯首发“兽药生产许可证”，审批时间从60天缩减到4天，审批效率提高93%；引进首席信息官，快速推进“一次办妥”政务服务体系、自贸大厦信息网络体系建设；推行项目承诺制，企业申请资料由153项减少到15项，原有审批服务事项17项精简为2项；构建“内地+沿海”开放发展，与深圳前海片区签署合作备忘录，在投资便利化、贸易便利化、金融改革创新、事中事后监管、政府职能转变等领域开展战略合作；高起点编制“多规合一”综合规划、先行先试“集群注册”登记、率先推出“容缺受理”……

充分用好自贸区国家级平台，大胆创新、先行先试、实干争先，正成为洛阳片区发展的“新底色”！

草长莺飞，正是春之季，正当再出发。站在新起点，洛阳片区创新发展的脚步不曾停下。

一个体系引领全局工作：放大“双自联动”叠加效应，注入“双合驱动”强劲动力，重点发展先进制造、服务贸易“2个支柱产业”，培优做强金融、科技服务、总部经济“3个先导产业”，扶持发展现代物流、数字经济、高端生活服务等“N个机会产业”，打造“2+3+N”现代产业体系。

“两大改革”有序推进： “一枚印章管审批”，深化综合审批改革；“一支队伍管执法”，推进综合监管改革；“一个专网搞服务”，强化“互联网+”政务服务平台建设，重点打造政务服务“一张网”，实现“一窗受理、一表申请、一网通办、一次办妥”。

“六大平台”夯实开放发展基础：洛阳综合保税区加快建设，“洛布产业园”有序推进，同步加快跨境电商综合服务平台、口岸、金融科创平台、自贸大厦建设。

“长风破浪会有时”。我们期待着，又一个始于春天的故事，在河洛大地生动落笔。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 汪冰冰）