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近60名来自全国各地的残疾人到王城公园赏花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-03 08:26

　　残疾人赏花(园方供图)

　　昨日，伴着明媚的春光，王城公园迎来了一批特殊的游客，他们是来自全国各地的近60名残疾人。在爱心人士的陪同下，他们赏花游园，与雍容华贵的牡丹合影留念。

　　“真是太美了，都说洛阳牡丹甲天下，果然名不虚传！”在看到成片绽放的牡丹后，第一次来洛赏花的周斌赞不绝口。他告诉记者，他家住杭州，因为平时行动不便，他从未亲眼观赏过牡丹，没有机会近距离感受它们的美。虽然这次来洛阳游玩的时间不长，但洛阳的美和雍容华贵的牡丹，给他留下了深刻印象。

　　这两日，王城公园人工调控花期牡丹正处在盛花期。今日，市民和外地游客可在该公园西南侧沉香楼牡丹观赏区、牡丹仙子观赏区，桥北傲梅渲春牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区欣赏到约80个品种2万株牡丹。其中，人工调控花期牡丹有约30个品种5000株，自然花期牡丹有约50个品种1.5万株。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜 实习生 段婉璐）
[ 责任编辑：史戎戎]
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