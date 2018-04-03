国色天香花满园，共享欢乐新时代。昨日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动在周王城广场开幕。

国色天香花满园，共享欢乐新时代。昨日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动在周王城广场开幕。

“河洛欢歌·广场文化月”活动由市委宣传部、市文广新局主办，已成为丰富群众精神文化生活、提升人民幸福感的重要舞台，也是我市群众文化活动的一张亮丽名片，并荣获“全国特色广场文化活动”称号。

活动伴随着千人舞《牡丹花谱》和开场舞《花开洛阳》的曼妙舞姿拉开序幕。随后，女声独唱《最美是你》、时装表演《轨迹》、诗朗诵《河洛情怀》等一个个精彩节目，赢得现场观众阵阵掌声。

今年“河洛欢歌·广场文化月”活动将持续至4月30日，主会场设在周王城广场，分会场分别设在万达广场、洛邑古城、金业路社区文化广场、市文化馆小剧场等处。其间，将举办“群星奖”获奖节目展演、戏曲票友大赛、牡丹服饰创意大赛、牡丹诗歌朗诵大赛、百姓舞台比赛等一系列文化活动。(洛阳日报记者 申利超)