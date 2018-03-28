衣服咋选咋护理 专家实验告诉您

近期，气温升高，之前还羞答答的牡丹开始怒放，人们也开始脱去厚重的衣服，换上轻薄的衣衫。每到换季，衣服的选购和清洗就成了大家关注的问题。所谓的纯棉衣服真的是纯棉的吗？羊毛大衣能水洗吗？衣服是穿坏的还是洗坏的……带着这些问题，记者来到市质监局纤维检验所，请这里的工程师为大家揭示衣服面料的奥秘。

近期，气温升高，之前还羞答答的牡丹开始怒放，人们也开始脱去厚重的衣服，换上轻薄的衣衫。每到换季，衣服的选购和清洗就成了大家关注的问题。所谓的纯棉衣服真的是纯棉的吗？羊毛大衣能水洗吗？衣服是穿坏的还是洗坏的……带着这些问题，记者来到市质监局纤维检验所，请这里的工程师为大家揭示衣服面料的奥秘。

面料天然的并不完美非天然的未必不好

市质监局纤维检验所总工程师平锐介绍，通常我们将面料分为天然面料和非天然面料。天然面料又分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维，棉麻等就属于植物纤维，羊毛、羊绒、蚕丝等则属于动物纤维。平常标签上常见的粘胶、聚酯纤维(俗称涤纶)、莫代尔、天丝、氨纶、莱卡等则属于非天然纤维。

平锐说：“现在很多商家喜欢用‘纯天然’等作为商品的卖点，但从专业的角度来看，单纯从是否天然来区分面料好坏并不科学。”

举例来说，100%纯棉的衣服虽然穿着舒适，但是易变形、不耐磨，加入少量的聚酯纤维能让面料更挺括耐磨，而且不会过多地影响其原有的舒适度。莫代尔、天丝、冰丝等仿蚕丝的化纤面料，可以让普通人以较低的价格享受到与蚕丝类似的穿着体验。

同理，天然面料本身也有品质的高低，以羊毛为例，细度为头发十分之一的美利奴羊毛与普通的绵羊毛肯定不是一个档次。同样两件羊毛大衣，品质高的轻软且保暖，品质低的虽然厚重但保暖性能一般。



我们准备了四种布料，从左到右依次为聚酯纤维、粘胶、羊毛、棉

实验粘胶、棉燃烧后有烧纸味儿动物纤维燃烧后有烧头发味儿

一件面料上乘的衣服可以给人带来美妙的穿着体验，且久穿不易过时。那么，什么样的面料才是好面料？如何区分衣服的面料？市质监局纤维检验所工程师孙楠通过实验带我们了解几种常见面料的特性。

我们准备了聚酯纤维、粘胶、羊毛、棉四种布料，通过显微镜观察、燃烧法等来了解其各自的特点。

显微镜观察：

留意纤维的形态和截面

●聚酯纤维：顺直平滑，纤维上有小黑点

●粘胶：粗细均匀

●羊毛：表面有鳞片，边缘处有翘角

●棉：呈扁平带状，有天然的扭曲，纤维内部有空腔

通过燃烧法了解布料的特点

燃烧法：

观察纤维靠近火焰和燃烧时的状态、气味、灰烬状态等

●聚酯纤维：靠近火焰即收缩，燃烧时冒黑烟，有刺鼻味道，灰烬为黑褐色硬块，不易捻碎

●粘胶：火焰呈黄色，冒白烟，燃烧时发出烧纸气味，灰烬为灰白色絮状

●羊毛：快速燃烧，有烧头发的焦臭味儿，灰烬一捻即碎

●棉：火焰呈黄色，冒白烟，燃烧时发出烧纸气味，灰烬为灰白色絮状

●聚酯纤维

优点：弹性好、柔软

缺点：透气性差、易起静电及毛球

●粘胶

优点：柔软光滑，具有丝绸的外观和垂坠感

缺点：不耐磨、易变形

●羊毛

优点：保暖、隔热性强

缺点：易起毛球、易缩水

●棉

优点：吸汗透气、不易起毛球

缺点：易缩水、易变形

孙楠说：“我们实验选取的是纯纺的布料，不过现在服装界几乎是混纺的天下，一种布料通常是由多种纤维混合纺织成的。即便是专业人员，仅凭手摸、肉眼观察也难以判断其成分和含量，我们需要在实验室借助专业仪器来进行检测。”

那么，选购衣服时普通市民该如何做呢？孙楠认为，市民选购衣服时想了解布料成分，最简单的方法就是看标签，通常正规品牌的商品上市前都要经过质量监督部门的检查，看其成分是否和标签一致、甲醛含量是否超标、色牢度是否合规、缩水率是否在规定范围内等，只有符合标准的商品才可上市销售。

此外，市民还可通过以下几个小方法来判别面料优劣：闻，好的面料应该无异味；抓，如果面料迅速恢复原有形状说明面料不易变形；擦，用湿巾轻轻擦拭，色牢度达标的衣服是不会掉色的；看，看扣眼、走线、内衬等，高品质的衣服是不会忽略细节的。

贴身衣服、婴幼儿衣服应尽量选择浅色的天然面料。

护理羽绒服手洗比干洗好大衣没必要穿一次洗一次

好的衣服需要好的护理，在很多情况下，我们的衣服并不是穿坏的，而是洗坏的，下面咱们就来说说洗衣的一些常见误区。

-误区：非天然面料可以随意清洗

很多人看到尼龙、聚酯纤维等面料的衣服就觉得不用小心呵护，用洗衣机随便清洗都可以。其实一些化纤类衣服更需要我们小心呵护，如用科技合成面料制成的机能型运动衣就需要用专用的运动洗涤剂来清洗，而且不能使用柔顺剂等。

-误区：手洗就是用手上下搓洗

手洗并不只是像我们洗袜子那样上下搓洗，对于丝绸、羊毛、羊绒等面料的衣服来说，手洗指的是用专用的洗涤剂针对较脏的部分进行处理，再用轻拍和揉擦来代替搓洗和拧干。总之，衣服有多贵，下手的时候就得有多轻。

-误区：干洗是万能的

并不是所有的衣服都适合干洗，羽绒服干洗后就会失去蓬松度和弹性，而且干洗店使用的强化学溶剂，也会对衣服和人体造成一定的伤害。通常，干洗后的衣服要晾放一段时间后再穿。

-误区：羽绒服和羊绒不能水洗

羽绒服在最初制作时本身就需要经历水洗烘干的过程，所以羽绒服是可以水洗的。羽绒服清洗后羽绒打结很大程度上是因为羽绒本身品质不高、清洗方法不对等。羽绒服最好手洗，机洗时一定要套上洗衣护袋。

羊绒不同于羊毛，纯羊绒是可以水洗的，不过对于混纺的羊绒衫您在洗的时候还是小心为妙。

-误区：衣服穿过就要洗

对于大衣、外套等大件衣服，没必要每穿一次就清洗一次，即使是科学的清洗方法，衣服每一次入水、浸泡、清洗都会被损耗，为提高衣服寿命，可以通过局部清洁来减少洗衣次数。不过，这可不是提倡您不洗衣服呀。(洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 邵靖宇 文/图)