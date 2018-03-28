市民“求助”理由五花八门 洛阳警方呼吁请“善待”110

“最近我们接到多起肆意拨打110的无效警情，超出了我们的受理范围，也占用了110的宝贵资源，希望晚报能帮我们呼吁一下。”昨日，《洛阳晚报》记者接到老城派出所民警的求助电话：110是维系人民群众人身财产安全的一条重要“生命通道”，它是否通畅直接关系着大家的切身利益。

“最近我们接到多起肆意拨打110的无效警情，超出了我们的受理范围，也占用了110的宝贵资源，希望晚报能帮我们呼吁一下。”昨日，《洛阳晚报》记者接到老城派出所民警的求助电话：110是维系人民群众人身财产安全的一条重要“生命通道”，它是否通畅直接关系着大家的切身利益。

猫跑进服装店里，民警学猫叫将其引出

3月15日14时20分，市民王女士报警称，她在定鼎立交桥下花10元买的菠萝不甜，找卖菠萝的商贩要求退款遭拒。因属消费纠纷，民警建议她拨打12315。王女士觉得很吃亏，要求民警必须到场。担心矛盾升级，民警只得前往现场对双方进行调解。

3月27日16时49分，市民小鹏(化名)报警称，老城区青年宫广场附近某小区，5楼住户晒被子，被子掉在楼下一树杈上，希望民警到场帮忙取被子。

“被子掉在树杈上不属于案件或事件，我们建议其找一架梯子自行解决。”民警说，可是小鹏说5楼住户是一位八旬老人，身边没有子女陪伴，要求民警一定到场。民警赶到现场，先找来一根长塑料管，又爬上树，用塑料管将被子挑下来。

3月28日11时48分，市民李女士报警称，一只猫跑进她的服装店里，她和店员害怕。不巧的是，民警正在处理一起打架警情，建议李女士用火腿肠等食品将猫引出来。李女士坚持要民警帮她把猫轰出去。最终，民警在处理完打架警情后赶到店里，用学猫叫的方法把猫引出服装店并将其驱离。

我市报警电话中，超半数是无效警情

“以上3起110报警均属无效警情，和道路上水管破裂了一样，都是公安部门无法解决的，需联动工商、城建、供水等单位进行解决，希望市民多些理解。”民警说，报警打110是正确的选择，但不能不管啥事都打110。

统计数据显示，2017年全年，市110联动指挥中心共受理处置各类报警求助电话134万余个，其中有效接警55万余个，算下来平均每天3600多个报警电话中，有2100多个属无效警情。

“并不是我们不愿意帮助市民解决生活中的问题，而是我们每天要处理很多警情，实在是分身乏术。”民警说，以老城派出所为例，今年3月老城派出所共接到2027起110报警，平均每天超65起，每小时2.7起。

110主要受理刑事案件、治安案(事)件等报警

民警说，110受理的范围为：刑事案件；治安案(事)件；危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；自然灾害、治安灾害事故；交通事故、交通违法行为、火灾事故；其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。

110受理公众求助的范围为：

1.发生溺水、坠楼、自杀等危及人身安全情况，需要公安机关紧急救助的；

2.老人、儿童及智障人员、精神疾病患者等人员走失，需要公安机关在一定范围内帮助查找的；

3.公众遇到危难，处于孤立无援状况，需要立即救助的；

4.涉及水、电、气等公共设施出现险情，威胁社会公共安全、生产生活秩序和公众生命、财产安全，需要公安机关先期紧急处置的；

5.各种可能引发人身伤亡事故或公私财产重大损失的险情，需要公安机关紧急处置的；

6.需要公安机关处理的其他紧急求助事项。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李保宏)