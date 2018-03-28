4月3日牡丹花情预报：全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进入盛花期

目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期早开牡丹品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期早开牡丹品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 四星级牡丹观赏园花情如下： 王城公园 全园约有80个品种2万株牡丹开放。人工调控花期牡丹有二乔、大棕紫、雪迎桃花、贵妃插翠等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有景玉、鲁粉、洛阳红、新日月、玉板白、荷花绿、玉芙蓉、雨露鲜花等品种初开。主要赏花点：沉香楼、牡丹仙子周边。 中国国花园 全园约有120个品种6.2万株牡丹开放。人工调控花期牡丹有珊瑚台、朱砂垒、黑海撒金、雪迎桃花等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有明星、赵粉、蓝月亮、乌龙捧盛等品种初开。主要赏花点：早开园(西区)、秋翁遇仙亭。 隋唐城遗址植物园 全园约有160个品种3万株牡丹开放。人工调控花期牡丹有彩绘、蓝芙蓉、洛阳红、胜葛巾、虞姬艳装等品种成片盛开；露地自然花期牡丹有景玉、蓝月亮、西瓜瓤、火炼金丹、春色满园等品种初开。主要赏花点：科技园、九色园、百花园。园内碧桃、海棠、樱花等大面积盛开。 国家牡丹园 全园约有30个品种1.5万株牡丹开放。春莲、明星、白莲香、迎日红、鲁荷红、蓝月亮、金玉良缘、红衣少女等品种盛开，牡丹林凤丹已零星开放。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。 国际牡丹园 全园约有30个品种8000株牡丹开放。人工调控花期牡丹有二乔、火鸟、芳纪、洛阳红、迎日红、蓝月亮等品种盛开；露地自然花期牡丹有凤丹白、粉中冠、淑芬、淑女妆等品种初开。主要赏花点：华夏园和连栋温室。 神州牡丹园 园内国韵阁、富贵楼、天香会馆和四季展厅内展出约60个品种4000盆牡丹，主要品种有二乔、日幕、金晃、洛阳红、绿香球、银红巧对；露地自然花期牡丹有观音面、蓝月亮、迎日红、绿幕隐玉、银红巧对等品种初开。 三星级牡丹观赏园花情如下： 牡丹公园 早开品种盛花期。全园有66个品种约3500株牡丹开放。其中洛阳红、二乔、西施、珊瑚台等品种盛开；卢氏粉、太阳、岛锦等品种初开。 西苑公园 早开品种盛花期。全园有35个品种约3000株牡丹开放，其中迎日红、种生红、朱砂垒、凤丹白等品种盛开；太阳、岛锦、赵粉、鲁粉、洛阳红等品种初开。 第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2018年4月2日