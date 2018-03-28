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中行洛阳分行开展“弘扬焦裕禄精神 争做新时代党员”主题党日活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-04-02 15:03

　　3月29日，为贯彻落实党中央从严治党工作要求，以党建共建为载体，拓展基层党支部党建视野，学习共建单位先进经验，中行洛阳分行与党建共建单位联合开展“弘扬焦裕禄精神，争做新时代党员”主题党日活动，并就基层党建工作开展情况进行广泛交流。

　　通过参观焦裕禄事迹馆，倾听焦裕禄同志的先进事迹，使参与活动党员深刻的感受到焦裕禄同志“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的高尚品格和无私情怀，激发了党员传承和弘扬焦裕禄精神，争做合格党员的决心。（郭列军）
[ 责任编辑：史戎戎]
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