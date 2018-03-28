中行洛阳分行开展“弘扬焦裕禄精神 争做新时代党员”主题党日活动

3月29日，为贯彻落实党中央从严治党工作要求，以党建共建为载体，拓展基层党支部党建视野，学习共建单位先进经验，中行洛阳分行与党建共建单位联合开展“弘扬焦裕禄精神，争做新时代党员”主题党日活动，并就基层党建工作开展情况进行广泛交流。

3月29日，为贯彻落实党中央从严治党工作要求，以党建共建为载体，拓展基层党支部党建视野，学习共建单位先进经验，中行洛阳分行与党建共建单位联合开展“弘扬焦裕禄精神，争做新时代党员”主题党日活动，并就基层党建工作开展情况进行广泛交流。

通过参观焦裕禄事迹馆，倾听焦裕禄同志的先进事迹，使参与活动党员深刻的感受到焦裕禄同志“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的高尚品格和无私情怀，激发了党员传承和弘扬焦裕禄精神，争做合格党员的决心。（郭列军）