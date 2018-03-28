中行洛阳分行开展“弘扬焦裕禄精神 争做新时代党员”主题党日活动

3月29日，为贯彻落实党中央从严治党工作要求，以党建共建为载体，拓展基层党支部党建视野，学习共建单位先进经验，中行洛阳分行与党建共建单位联合开展“弘扬焦裕禄精神，争做新时代党员”主题党日活动，并就基层党建工作开展情况进行广泛交流。
3月29日，为贯彻落实党中央从严治党工作要求，以党建共建为载体，拓展基层党支部党建视野，学习共建单位先进经验，中行洛阳分行与党建共建单位联合开展“弘扬焦裕禄精神，争做新时代党员”主题党日活动，并就基层党建工作开展情况进行广泛交流。
通过参观焦裕禄事迹馆，倾听焦裕禄同志的先进事迹，使参与活动党员深刻的感受到焦裕禄同志“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的高尚品格和无私情怀，激发了党员传承和弘扬焦裕禄精神，争做合格党员的决心。（郭列军）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605