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中行洛阳分行举办“对私资金交易”高端客户沙龙活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-04-02 15:03

　　3月21日下午，中行洛阳分行举办首场“对私资金交易”高端客户沙龙活动，活动现场进行了专业而精彩的市场分析和产品讲解，并且为客户在交易操作中遇到的问题进行详细答疑和指导。专业性的分析让大家对现行走势有了清晰的认识，大家就交易中的疑惑和专家进行了深入的探讨和沟通。

　　授课老师就该行现行交易的产品特别是原油宝、积利金、双向宝、两得宝等交易品种，进行了详细的讲解和操作演示，客户现场下载E融汇，随着老师的产品讲解，进行了实际操作学习。（郭列军）
[ 责任编辑：史戎戎]
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