中行洛阳分行举办“对私资金交易”高端客户沙龙活动

3月21日下午，中行洛阳分行举办首场“对私资金交易”高端客户沙龙活动，活动现场进行了专业而精彩的市场分析和产品讲解，并且为客户在交易操作中遇到的问题进行详细答疑和指导。

3月21日下午，中行洛阳分行举办首场“对私资金交易”高端客户沙龙活动，活动现场进行了专业而精彩的市场分析和产品讲解，并且为客户在交易操作中遇到的问题进行详细答疑和指导。专业性的分析让大家对现行走势有了清晰的认识，大家就交易中的疑惑和专家进行了深入的探讨和沟通。

授课老师就该行现行交易的产品特别是原油宝、积利金、双向宝、两得宝等交易品种，进行了详细的讲解和操作演示，客户现场下载E融汇，随着老师的产品讲解，进行了实际操作学习。（郭列军）