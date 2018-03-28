洛阳找工作的都看看，五险，包住宿，上二休一！工资……

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中国移动10086接线客服

(无销售性质) 人事经理1名，人事专员4名（工资面议） 工作地点：

洛阳市洛龙区10086呼叫基地(包住宿) △完善的晋升体系 薪资待遇 月综合收入3000-5000元，上不封顶多劳多得。 上两天休一天，每天综合平均工作8个小时左右。 缴纳五险：养老保险+医疗保险+失业保险+工伤保险+生育保险。 福利：月度员工生日会、团队竞赛、拓展训练、娱乐文化活动、节日福利等。 高额奖金制度：新人奖、业绩奖、管理奖、团队奖、月度奖。 △整洁大气的办公环境 任职要求

1、年龄18-35周岁.男女不限.工作经验不限(应届生皆可)。 2、高中、中专或以上学历有毕业证均可、会电脑操作。 3、普通话标准、声音甜美。 4、具备良好的心理承压能力和业务学习素质。 △暖心的员工福利 岗位职责 负责接听中国移动10086热线电话，能够按照知识库及时准确回答客户问题，受理用户咨询类问题等优质的服务，无销售性质。 △优秀的的客服团队 报名方式 / 方式一：电话报名 /

时间：2018年3月31日—4月4日（8:00-18:30）

报名电话：0379-60138668，0379-60165066

/ 方式二：邮箱报名 /

时间：2018年3月31日—4月3日

邮箱：将简历发送至493814302@qq.com 面试地址：太康东路顺兴产业园C座1207室 备注：面试时需提供身份证复印件2张，学历复印件2张，简历2份。 公司简介 河南联环信息技术有限公司(简称“河南联环”)，于2008年10月22日成立，注册资本5,000万元人民币，资产规模超过4亿人民币。 公司建立后即与中国移动建立长期合作关系，目前承接的10086话务服务业务分布在郑州、洛阳、南阳、驻马店、新密、登封等地。公司经营范围广泛，目前话务人员已达到1500人，2018年底将达到3000人。 河南联环是全省话务运营规模、市值排名领先的话务运营企业，欢迎有识之士加入我们。 看完是不是很心动？ 那就赶快报名吧！ 这么好的招聘信息， 快快告诉需要的人！