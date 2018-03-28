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洛阳找工作的都看看，五险，包住宿，上二休一！工资……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳圈儿 2018-04-02 00:00

　　春暖花开

　　是个找工作的好季节，

　　好多朋友们是不是正在找工作？

　　小编刚刚打听到一个

　　薪资待遇好、福利好、晋升空间大

　　的好工作！

　　赶紧来看看吧！

招聘职位


中国移动10086接线客服
(无销售性质)

人事经理1名，人事专员4名（工资面议）

工作地点：
洛阳市洛龙区10086呼叫基地(包住宿)

△完善的晋升体系

　　薪资待遇

　　月综合收入3000-5000元，上不封顶多劳多得。

　　上两天休一天，每天综合平均工作8个小时左右。

　　缴纳五险：养老保险+医疗保险+失业保险+工伤保险+生育保险。

　　福利：月度员工生日会、团队竞赛、拓展训练、娱乐文化活动、节日福利等。

　　高额奖金制度：新人奖、业绩奖、管理奖、团队奖、月度奖。

　　△整洁大气的办公环境

任职要求
1、年龄18-35周岁.男女不限.工作经验不限(应届生皆可)。

2、高中、中专或以上学历有毕业证均可、会电脑操作。

3、普通话标准、声音甜美。

4、具备良好的心理承压能力和业务学习素质。

△暖心的员工福利

岗位职责

　　负责接听中国移动10086热线电话，能够按照知识库及时准确回答客户问题，受理用户咨询类问题等优质的服务，无销售性质。

　　△优秀的的客服团队

报名方式

 / 方式一：电话报名 /
时间：2018年3月31日—4月4日（8:00-18:30）
报名电话：0379-60138668，0379-60165066


 / 方式二：邮箱报名 /
时间：2018年3月31日—4月3日
邮箱：将简历发送至493814302@qq.com

面试地址：太康东路顺兴产业园C座1207室

备注：面试时需提供身份证复印件2张，学历复印件2张，简历2份。

　　公司简介

　　河南联环信息技术有限公司(简称“河南联环”)，于2008年10月22日成立，注册资本5,000万元人民币，资产规模超过4亿人民币。

　　公司建立后即与中国移动建立长期合作关系，目前承接的10086话务服务业务分布在郑州、洛阳、南阳、驻马店、新密、登封等地。公司经营范围广泛，目前话务人员已达到1500人，2018年底将达到3000人。

　　河南联环是全省话务运营规模、市值排名领先的话务运营企业，欢迎有识之士加入我们。

　　看完是不是很心动？

　　那就赶快报名吧！

　　这么好的招聘信息，

　　快快告诉需要的人！
[ 责任编辑：王轩]
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