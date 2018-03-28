洛阳找工作的都看看，五险，包住宿，上二休一！工资……

春暖花开
是个找工作的好季节，
好多朋友们是不是正在找工作？
小编刚刚打听到一个
薪资待遇好、福利好、晋升空间大
的好工作！
赶紧来看看吧！
招聘职位
中国移动10086接线客服
(无销售性质)
人事经理1名，人事专员4名（工资面议）
工作地点：
洛阳市洛龙区10086呼叫基地(包住宿)
△完善的晋升体系
薪资待遇
月综合收入3000-5000元，上不封顶多劳多得。
上两天休一天，每天综合平均工作8个小时左右。
缴纳五险：养老保险+医疗保险+失业保险+工伤保险+生育保险。
福利：月度员工生日会、团队竞赛、拓展训练、娱乐文化活动、节日福利等。
高额奖金制度：新人奖、业绩奖、管理奖、团队奖、月度奖。
△整洁大气的办公环境
任职要求
1、年龄18-35周岁.男女不限.工作经验不限(应届生皆可)。
2、高中、中专或以上学历有毕业证均可、会电脑操作。
3、普通话标准、声音甜美。
4、具备良好的心理承压能力和业务学习素质。
△暖心的员工福利
岗位职责
负责接听中国移动10086热线电话，能够按照知识库及时准确回答客户问题，受理用户咨询类问题等优质的服务，无销售性质。
△优秀的的客服团队
报名方式
/ 方式一：电话报名 /
时间：2018年3月31日—4月4日（8:00-18:30）
报名电话：0379-60138668，0379-60165066
/ 方式二：邮箱报名 /
时间：2018年3月31日—4月3日
邮箱：将简历发送至493814302@qq.com
面试地址：太康东路顺兴产业园C座1207室
备注：面试时需提供身份证复印件2张，学历复印件2张，简历2份。
公司简介
河南联环信息技术有限公司(简称“河南联环”)，于2008年10月22日成立，注册资本5,000万元人民币，资产规模超过4亿人民币。
公司建立后即与中国移动建立长期合作关系，目前承接的10086话务服务业务分布在郑州、洛阳、南阳、驻马店、新密、登封等地。公司经营范围广泛，目前话务人员已达到1500人，2018年底将达到3000人。
河南联环是全省话务运营规模、市值排名领先的话务运营企业，欢迎有识之士加入我们。
看完是不是很心动？
那就赶快报名吧！
这么好的招聘信息，
快快告诉需要的人！