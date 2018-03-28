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洛阳“百姓诗人”李淑瑜：爱读书爱写诗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2018-04-02 10:42

　　她家每个房间都有这么一个书架

　　《姝玉集》

　　春日，回宜阳老家，老远就闻见樱桃花香。推开大门，只见院里那棵高大的樱桃树，开了满满一树的花。

　　李淑瑜当即坐在树下，写了一首《赤枣子·春到小院》：“犬守户，燕飞梁，小猫嬉鼠上高墙。蔬菜两畦如翠玉，樱桃花绽满园香。”

　　1 没空写文章，那就改写诗

　　李淑瑜在经济技术开发区地税局上班，每天跟数字和法律条文打交道，做的是很有理性的工作。“但我是个感性的人，我喜欢读书、写作，以前写散文，后来工作调整，忙得不行，就改写诗了。”她说。

　　虽然是驾龄十几年的老司机，但李淑瑜每天上班一定要坐公交车。“因为在公交车上我有时间思考，有时间写诗。”她每天坐39路上下班，单程40多分钟，她就利用这个时间，看书、写诗、填词。

　　她写的格律诗，人民日报出版社的编辑看了很喜欢，给她出了一本《姝玉集》。

　　信手翻一页，是《冬至》：“冬至归家晚，星光伴路途。堂前忙挽袖，厨下慢开炉。素饺青花碗，红茶白玉壶。悄声问夫婿，能饮一杯无。”这首诗就诞生于公交车上。

　　2 有了底蕴，格律就是层窗户纸

　　李淑瑜是从2013年开始写格律诗的，用的是古韵，还挺讲究。“一开始我怕写不好，但有位老师鼓励我说：‘你有底蕴，格律就是层窗户纸，一捅就破。’”这位老师说的底蕴，就是李淑瑜看的那些书。

　　“我看了大量古书。”3月27日上午，李淑瑜领我看了她的书架，一套《南怀瑾选集》十分显眼。

　　“我先看南怀瑾的书，然后看遍了他讲的那些经书。南怀瑾的《金刚经说什么》，我读了三遍都不知道到底说了什么，但等我把《六祖坛经》读完，就觉得《心经》也明白了，《金刚经》也明白了。”李淑瑜的经验是，这些书读不懂就诵，或者干脆换一本，过一段时间回过头来再看。

　　翻开《钱钟书<谈艺录>读本》，她用红笔画了好多重点，作了许多注释。“这种书读起来很累，要一边查字典，一边做笔记，但是读懂以后，你就会豁然开朗！”

　　她从2003年开始读《道德经》，读各种版本的，看各家点评，活学活用。对于《心经》也是这样，“都说佛是大智慧的，我怎么就读不懂呢？《心经》只有200多个字，我看了不知道多少注释，看着看着，仿佛深入一个宝库，真是博大精深，精彩极了”。

　　3 重点推荐《黄帝内经》

　　“有句话说：‘为人父母不知医，不慈；为人子女不知医，不孝。’我觉得如果今生只读一本书，那就读《黄帝内经》。”李淑瑜说这本书涵盖了儒、释、道，人人都应读一读。

　　“现代人很注重养生，但很多人只知其一，不知其二，很容易越‘养’越不‘生’。”她分享了自己的阅读经验，“我先听了两遍曲黎敏讲《黄帝内经》的有声书，然后读了一遍《曲黎敏全集》，接着，我听了3遍徐文兵的讲座，然后看他的‘《黄帝内经》说什么系列’，一套6本，已经看了4本。”

　　“看书就是这样，一本一本慢慢来。人吃的饭并没有都存在身体里，但孩子在一天天长大；你看的书也没有都印在脑海里，但精神一天天丰满了。”（洛阳晚报记者 杨文静 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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