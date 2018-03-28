洛阳东汉帝陵考古获重要发现 填补我国考古界重大空白

3月31日，我市举办洛阳邙山陵墓群东汉帝陵考古收获专家座谈会，来自中国社科院、国家博物馆、北京大学等单位的专家一致认为，此次公布的成果在我国考古史乃至文明史上具有里程碑式的意义。东汉帝陵确立的“夫妻合葬”“南面而居”观念一直延续至今，对中国人的精神世界产生深远影响。

勒石燕然，彻底解决匈奴滋扰；投笔从戎，班超让丝路更繁盛；重视文教，设立太学……东汉是中国历史上一个重要的大一统王朝，12个皇帝中有11个葬在当时的国都洛阳。

然而，关于东汉帝陵的研究一直是我国考古研究中的薄弱环节。考古工作者经过15年的不懈努力，现在已经对东汉帝陵的形制及陵园布局有了较为清晰的认识。前不久，东汉帝陵考古调查与发掘入围2017年度全国十大考古新发现终评环节。

3月31日，我市举办洛阳邙山陵墓群东汉帝陵考古收获专家座谈会，来自中国社科院、国家博物馆、北京大学等单位的专家一致认为，此次公布的成果在我国考古史乃至文明史上具有里程碑式的意义。东汉帝陵确立的“夫妻合葬”“南面而居”观念一直延续至今，对中国人的精神世界产生深远影响。

白草坡陵园发掘现场

背景

东汉开“葬在北邙”先河，12个皇帝中有11个葬在洛阳

“北邙山上列坟茔，万古千秋对洛城。城中日夕歌钟起，山上唯闻松柏声。”唐代诗人沈佺期的这首《邙山》，表达了他对生死茫茫、历史沧桑的感慨。自东汉起，邙山成为王侯公卿的理想葬身之所。据史书记载，东汉12个皇帝中有11个葬在了洛阳。

“长期以来，学界对东汉帝陵的讨论比较多，观点也不太一致。”昨日，市文物考古研究院汉魏室主任严辉说，一方面是因为记载东汉帝陵的典籍比较混杂，难以理清头绪；另一方面是由于不同历史时期对东汉帝陵都有破坏，陵园支离破碎，没有一个完整模式可供参考。

我市对邙山陵墓群东汉帝陵的考古发掘工作已进行了15年。在前期的发掘工作中，考古人员已对遗址的形制有了一定认识，结合实际调查及文献记载，对该区域内帝陵的归属进行了进一步明确。

市文物考古研究院院长史家珍介绍，目前可基本确定，这11个皇帝的帝陵分布在两个区域。一个是邙山陵墓群的东汉帝陵北兆域，位于我市孟津县，有光武帝原陵、安帝恭陵、顺帝宪陵、冲帝怀陵和灵帝文陵，考古人员推测这里主要埋葬了5个东汉皇帝，他们开了“葬在北邙”的先河，邙山自此成为之后历代帝王的理想埋葬之所。

另一个区域位于伊滨区，即东汉帝陵南兆域。经过调查，这里共发现墓冢168座，其中帝陵有6座。考古人员推测，这6座帝陵分别为明帝显节陵、章帝敬陵、和帝慎陵、殇帝康陵、质帝静陵和桓帝宣陵。

考古人员正在现场进行发掘

现场

发掘白草坡陵园，揭开近2000年前帝陵北大门面纱

麦田里翠绿的麦苗生机盎然，麦田旁的工地上，考古人员正慢慢揭开近2000年前一座帝陵北大门的神秘面纱。距离考古工地100多米就是郑西客运专线，动车组列车呼啸而过。伊滨区白草坡村的村民路过村北这个工地时，总会投来好奇的目光。

白草坡村东汉帝陵地处万安山北麓高坡和伊洛河谷地交接处，位于东汉帝陵南兆域核心区域的北端。历经岁月变迁，墓冢封土已被夷平。“勘探结果显示，陵墓的原始封土直径约125米，墓道宽10米。”负责现场发掘工作的市文物考古研究院王咸秋说。

截至目前，白草坡村东汉帝陵陵园勘探总面积约26万平方米，发掘面积1300平方米。陵园由内外陵园组成，在封土东侧和北侧发现有环绕内陵园的道路。在封土东侧发现一处大型夯土台基，平面近方形，边长约80米。

记者在现场看到，在已经发掘的一些探方里，密密麻麻地排列着许多坑洞。“这些都是主要用于做饭的灶，一共50多个，可能是当初建造陵园的工人使用的。”王咸秋说。记者看到，这些灶周围土的颜色很特别，它们不同于周边黄褐色的土，而呈现出砖红色。王咸秋说，这种土被称为烧土，经火长期炙烤改变了颜色。

目前的发掘工作主要针对内陵园的北大门附近，包括夯土建筑、道路等遗迹。内陵园北侧道路宽约10.6米。在道路南侧、封土正北方向有一组东西对称的夯土台基，东西长8米，南北宽4.5米。两座夯土台基的间距为20米，推测是陵园的阙台遗迹。

在白草坡陵园北侧发现的灶遗址

布局

注重礼仪制度，祭祀、守陵、办公等功能俱全

阙在古代的地位不一般，它的雏形是古代城门豁口两侧的岗楼，后来演变成门外侧的威仪性建筑，可以用于区分等级。“史籍中记载大部分东汉帝陵‘四出司马门’，我们推测两个阙台之间就是所谓的司马门，‘四出’就是指东西南北四个方向都有。”王咸秋介绍。

如果您看过热播电视剧《大军师司马懿之军师联盟》，可能记得这样一个情节——曹植因为醉酒，驾驶马车从司马门入宫。因为司马门只允许天子或天子的使者通行，曹植这一越礼行为惹恼了曹操，逐渐被冷落。

“由此可见司马门的重要地位，有句话叫‘帝陵若都邑’，这样的对应关系还有很多，研究帝陵可以获得很多当时的社会、政治信息，这也是我们发掘陵园的目的。”严辉说。

由于年代久远，东汉帝陵的大部分陵园被破坏得支离破碎。“十多年来，我们在北兆域和南兆域发掘不同陵园的不同区域，逐渐拼起了一幅宏大完整的东汉帝陵陵园图景。”史家珍介绍。

东汉帝陵陵园采用内外陵园制度，内陵园以陵墓为中心，周边有道路环绕，四个方向有四个门。帝陵封土平面为圆形，直径多在130米以上，墓葬为长斜坡墓道“甲”字形明券墓，墓道为南向，长50米以上、宽9米以上，墓室一圈有回廊。

建筑遗址主要位于帝陵封土的东侧或者南侧，东侧夯土台基的形制在内外陵园中是最大的，应为文献中记载的“石殿”。“石殿”的功能相当于西汉时期的陵庙，在“石殿”东北分布的大型夯土台基应为“寝殿”，它是陵园内举行祭祀的大殿。

让我们将目光转向外陵园，虽说名叫外陵园，但它并不是在内陵园外再环绕一圈，而是一般位于内陵园的东北方向，有相对独立的一个区域。外陵园的建筑包括“园省”，是守陵妃子、宫人的居住区；还有“园寺吏舍”，是守陵的官吏们办公和生活的地方。内外陵园除了主体建筑，还附属有大量廊房、天井、给水排水设施等。

灶周围的土呈现出砖红色

解读

东汉确立的“夫妻合葬”“南面而居”观念，影响至今

进一步认清东汉帝陵的基本情况可谓意义重大，东汉是中国历史上重要的大一统王朝，东汉帝陵的葬制也对后世有着深远影响。

“从东汉帝陵开始，实现了帝后合葬。”严辉介绍。在此之前，帝后都是分开埋葬的，一直到了西汉也是同茔异穴——陵墓紧紧相依，但不属同一座。帝后合葬对家族观念的传承有着重要意义，这可以说是思想上的巨大进步。夫妻合葬的殡葬习俗对后世影响很大，一直延续至今。

相比秦朝和西汉，东汉帝陵在规模上也有一定缩小。“西汉帝陵是有陵邑的，所谓‘邑’就是城市，可见其规模之大。”严辉说，同时，秦始皇陵及西汉前期皇帝的陵墓周围都有丰富的“外藏”系统，即各种各样的车马坑、陪葬坑等，但西汉后期逐渐减少，到了东汉就完全没有了。

“虽然东汉帝陵的规模变小，但做得更精致，更面向现实。”严辉说。西汉时主要在陵园外的庙里祭祀祖先，而东汉帝陵陵园中的“寝殿”专门用于祭祀。每年元月，皇帝、大臣还要在陵园中集会，这有利于凝聚人心。

从东汉帝陵中还可以窥探到这个王朝对文化和儒学的重视。“这体现在墓葬的朝向上，东汉帝陵的墓葬都是朝南的。”严辉说，虽然这看起来只是一个简单的朝向问题，但在古代是关乎礼仪和文化的大事。

西汉建都长安，主要继承了秦朝的制度，这就是所谓的“汉承秦制”。秦朝人崇尚东方，因此墓葬朝向东方，西汉帝陵也继承了这一特点。最初连汉长安城的礼仪性建筑也是朝向东方的，一直到了王莽时期才转而向南。

到了东汉，儒学在官方的支持下十分兴盛，而儒家崇尚的是周礼。“东汉的都城洛阳也曾经是周的都城，深受周文化影响。”严辉说，按照周礼，主要建筑应该向南，于是东汉帝陵的墓葬都朝向南方，东汉洛阳城南边的平城门也因此成为当时最重要的城门。这种“南面而居”的建筑规划理念对后人有着深远影响，被不断传承，一直延续至今。

现场出土的汉代绳纹陶器残片

意义

填补我国考古界重大空白，对中华文明史研究意义重大

在洛阳邙山陵墓群东汉帝陵考古收获专家座谈会上，来自中国社科院、国家博物馆、北京大学等单位的专家纷纷发言，对该项考古工作评价很高。

国家博物馆研究员、海昏侯墓专家组组长信立祥说，此次公布的考古成果具有里程碑式的意义。“它明晰了东汉帝陵的基本情况，填补了我国考古界的重大空白，对中华文明史研究有重要意义。”信立祥认为，洛阳考古工作者的发掘规划制定、科技手段运用及后期资料整理等，都处于国内一流水平。

北京大学考古文博学院教授赵化成表示，他在学校主讲秦汉考古。“原来讲到东汉帝陵，一两页书就讲过去了，因为我们都搞不清楚当时的情况，怎么和学生讲？”赵化成认为，随着此次考古成果的公布，大学的考古教材可以得到更新，让中国文明的发展脉络更清晰。

“确定了东汉帝陵的墓葬朝南意义重大，古人‘事死如事生’，‘南面而居’的观念到今天还在继续。”中国社科院学部委员、考古研究所原所长刘庆柱说，东汉是中华文明发展史上的一个重要节点，春秋时期开始的文化、政治变革，在东汉有了物质上的凝结，以东汉帝陵为代表的制度确立，对后代影响深远。

遗产十分珍贵，保护与研究也要不断加强。记者了解到，东汉帝陵北兆域在2001年就被纳入第五批国家重点文物保护单位，南兆域于2013年被纳入第七批国家重点文物保护单位。中国社科院考古研究所所长陈星灿表示，随着考古工作者发掘、研究的不断深入，期待未来有更多成果呈现在世人面前。（洛阳晚报记者 潘立阁/文 张怡熙/图）

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