隋唐洛阳城 ：宫阙照天地 天子坐明堂（大运河遗迹在洛阳）

隋炀帝是一位雄才大略的帝王。登基之初，他就决定迁都洛阳，以便更好地掌控天下。大业元年(公元605年)三月，他命尚书令杨素、纳言杨达和将作大匠宇文恺营建东都。同时，在尚书右丞皇甫议的主持下，隋唐大运河首期工程——通济渠的开凿也拉开了序幕。

定鼎门遗址博物馆

(资料图片)

一

炀帝一曲《东宫春》曾道洛城好风光

洛阳的春天，到处繁花似锦，如诗如画，美得让人移不开目光。

前几天，我到隋唐城遗址植物园感受春光，看到海棠、樱花、梅花等开得正好，成片的牡丹也含苞待放。游人在花丛中流连忘返，不时还有身着古装的女孩儿走过，让人眼前一亮。这不由得让人想起隋炀帝的《东宫春》：“洛阳城边朝日晖，天渊池前春燕归。含露桃花开未飞，临风杨柳自依依。小苑花红洛水绿，清歌宛转繁弦促。长袖逶迤动珠玉，千年万岁阳春曲。”

隋炀帝是一位雄才大略的帝王。登基之初，他就决定迁都洛阳，以便更好地掌控天下。大业元年(公元605年)三月，他命尚书令杨素、纳言杨达和将作大匠宇文恺营建东都。同时，在尚书右丞皇甫议的主持下，隋唐大运河首期工程——通济渠的开凿也拉开了序幕。

宇文恺“揣帝心在宏侈”，将隋东都洛阳城营建得极为壮丽，且处处体现着“天人合一”的理念。比如，东去的洛水原本流经洛阳城南，他将其改道，目的是“引洛水贯都，以象天汉(银河)；横桥南渡(天津桥)，以法牵牛”。

隋东都洛阳城主要由宫城、皇城和外郭城组成。据《大业杂记》记载，其范围是“西距王城，东越瀍涧，南跨洛川，北逾谷水”。其中，宫城居西北，南对伊阙，号紫微宫，意为天帝的居所，由皇城护卫。

洛水穿城而过，隔开了宫城、皇城和南岸的里坊区，一条中轴线又将它们连在了一起。

在这条南北中轴线上，有宫城的正南门——则天门，皇城的正南门——端门，向南过天津桥后，则是通往建国门的南北大街，称为天街、天津街或天门街。

建国门是外郭城的正南门，唐时称定鼎门。门内的天街，也称定鼎门大街。

隋炀帝营建东都，只用了短短10个月时间。以洛阳为中心开凿的隋唐大运河，也只用6年时间就实现了全线贯通。可惜由于好大喜功、滥用民力，大业十四年(公元618年)，他在江都(今扬州)被弑，隋王朝的统治也随之终结。

二

洛阳宫阙照天地 以隋为鉴启盛世

在隋之后，李渊建立了唐朝。唐武德九年(公元626年)，玄武门事变发生，不久李渊退位，唐太宗李世民登基，次年改元贞观。

隋亡的教训历历在目，唐太宗十分注重以史为鉴，励精图治。贞观年间，他改隋东都为洛阳宫，在这里处理了不少重大事务。贞观十九年(公元645年)春，他还在洛阳宫仪鸾殿接见了取经归来的高僧玄奘。据史书记载，“君臣相见甚欢”，两个人聊得颇为投机。

唐太宗去世后，继位的是唐高宗李治。他下诏改“洛阳宫为东都”，和皇后武则天长期在洛阳执政。

与隋时相比，唐东都洛阳城基本保持了原貌，只是城门名称等略有变化，如宫城正南门则天门，曾因过于奢华而被李世民下令拆毁，唐高宗时重修，作为举行重大政治活动的场所。显庆五年(公元660年)十一月，苏定方灭百济后，将百济国王一行五十八人送至洛阳，献俘仪式就是在则天门举行的。

弘道元年(公元683年)冬，唐高宗病重，一日想登上则天门城楼大赦天下，却因“气逆不能乘马”而未能如愿。当夜，他在贞观殿(隋称大业殿)驾崩，时年56岁。

武则天比唐高宗大4岁，公元690年称帝时已67岁。她改国号为周，并“改东都为神都”，称洛阳宫为太初宫。她的登基大典，也是在则天门城楼上举行的。

神龙元年(公元705年)正月，宫中发生政变，82岁的女皇被迫退位，并于当年去世。她的谥号为“则天大圣皇后”，后世因此称她为武则天，或称则天武后。她的儿子再次登基，为避讳，将则天门改成了应天门，国号恢复为唐，并“复神都为东都”。

尽管经过不少折腾，大唐盛世还是来了，隋唐洛阳城也因此更加辉煌。中唐时，诗人张籍在他的《洛阳行》中，说“洛阳宫阙当中州，城上峨峨十二楼”。个性张扬的刘叉来洛阳投奔韩愈，更是在《天津桥》一诗中写道：“洛阳宫阙照天地，四面山川无毒气。谁令汉祖都秦关，从此奸雄转相炽。”

作为丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心，隋唐时期的洛阳城，就是一座繁华的国际大都会。

三

明堂当年坐天子 西苑犹忆种牡丹

在隋唐洛阳城的南北中轴线上，排列着一些“天字号”建筑，其中则天门、天津桥等隋时已有，天宫(即明堂)、天堂等是在武则天时期建造的。

盛唐时，诗人王昌龄在他的《放歌行》中，写下了“南渡洛阳津，西望十二楼。明堂坐天子，月朔朝诸侯”的诗句。所谓明堂，即天子之庙，是朝廷宣明政教的地方，是皇权的标志和象征。

据《旧唐书》记载，垂拱三年(公元687年)春，武则天下令拆毁洛阳宫的正殿乾元殿(隋称乾阳殿)，在此建明堂，由薛怀义负责这项工程。一年后，明堂完工。它在历代明堂中最为壮观，共分三层，下方上圆，分别对应四时、十二时辰和二十四节气，又名万象神宫。

宏伟的明堂建成后，武则天很高兴，邀洛阳百姓进去参观，还赐给众人酒食，很是热闹了一段时间。吐蕃及诸夷“以明堂成，亦各遣使来贺”，使武则天的虚荣心得到了极大满足。她又命薛怀义造夹纻大像，并在明堂北边建造天堂来盛放。天堂是隋唐洛阳城的第一高楼，高约120米，共分五级，“至三级则俯视明堂矣”。

相传薛怀义是武则天的面首，后因过于骄横而失宠。延载二年(公元695年)正月，他火烧天堂以泄愤，火势延及明堂，一夜之间，“二堂具毁”。武则天下诏重建，次年，新的明堂落成，号通天宫。

至于端门外的天枢，是武三思率四夷首领所铸，专为歌颂武则天的功德，上面还题有“大周万国颂德天枢”字样。

唐玄宗开元年间，曾对明堂进行改造。他往来于东、西两京，开创了开元盛世。王昌龄笔下的“明堂坐天子，月朔朝诸侯”，就是他在洛阳治国理政的真实写照。

后来，“安史之乱”爆发，明堂被叛军和回纥兵焚毁。隋唐洛阳城则历经隋、唐、五代及北宋，一直沿用了500多年。

如今，牡丹正含苞待放。当年，正是隋炀帝将牡丹引入西苑种植，武则天又改西苑为神都苑，继续大量栽培牡丹，才有了“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的全城狂欢景象。

西苑位于洛阳城西，它的名字一头连着隋唐大运河，一头连着牡丹，既美又壮观。（洛阳晚报首席记者 张广英）