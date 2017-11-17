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无障碍意识 也需“升级”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-02 09:07

　　无障碍意识需要文明与道德的柔性“熏陶”，更需要法律法规等制度的硬性“催化”。

　　给住宅门口建无障碍坡道，在楼梯口、门口铺设盲道系统或提示盲道；给单元楼内电梯加装语音系统……今年，我市将在县(市)、区同步进行贫困重度残疾人家庭无障碍改造。

　　残疾人有着健全人难以体会的生活艰辛，完善无障碍设施，给予他们人文关怀，体现的是城市文明的温度，能够使残疾人更好地融入社会，提升生活品质。

　　事实上，这几年，我市的无障碍设施越来越多，要让这些无障碍设置最大限度发挥作用，还需要更多的人有一种无障碍意识。缺少了人的无障碍意识，无障碍设施只能沦为一种看上去很美的摆设，残疾人的“无障碍生活”就难以得到有效保障。

　　有了无障碍设施，更要有无障碍意识。无障碍意识需要文明与道德的柔性“熏陶”，更需要法律法规等制度的硬性“催化”。

　　从2010年3月1日起施行的《洛阳市城市无障碍设施建设和管理办法》明文规定：损毁、擅自占用无障碍设施，破坏无障碍设施的，或者改变无障碍设施用途的，由市建设行政主管部门责令改正，并处以200元以上5000元以下罚款；情节严重的，可以处以5000元以上3万元以下罚款。依法依规对破坏占用无障碍设施的人或单位进行必要的处罚，不仅可以约束人们的行为，而且会让无障碍意识更加深入人心，让更多人逐渐形成尊重残疾人的习惯。

　　无障碍设施确实需要不断进行“硬件升级”，与此同时，我们的无障碍意识也需要“升级”。比如，换位思考一下，在停放私家车、电动车、自行车时避开盲道；多考虑一下残疾人、老年人的感受，不占用住宅楼前的无障碍通道；把低位洗手台、坐便器留给真正需要的人……

　　无障碍设施与无障碍意识相互促进，同步提升，无障碍设施才能发挥最大的作用，才能让残疾人生活得更加舒适、幸福、有尊严。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：马佳佳]
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