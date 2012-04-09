探访“洛阳英雄连”：洛阳元素随处可见 红色精神薪火相传

“战斗开始后，我连在炮火的掩护下冲向瓮城，冲在最前面的班长王引生，提着一筐手榴弹边冲边投……”这段话记录的是在1948年解放洛阳战役中，晋冀鲁豫野战军四纵十旅二十八团二营五连的指战员在攻打西门时的英勇表现。战后，这支连队被授予“洛阳英雄连”称号。

军营一角

“战斗开始后，我连在炮火的掩护下冲向瓮城，冲在最前面的班长王引生，提着一筐手榴弹边冲边投……”这段话记录的是在1948年解放洛阳战役中，晋冀鲁豫野战军四纵十旅二十八团二营五连的指战员在攻打西门时的英勇表现。战后，这支连队被授予“洛阳英雄连”称号。

一晃70年过去了，如今这支英雄连队是什么样子？近日，《洛阳晚报》记者随我市慰问团远赴云南一探究竟。

解放洛阳战役后连队被授予的连旗

印象

军营里环境不错当年的连旗一直保存至今

“洛阳英雄连”现隶属陆军第75集团军某红军旅，驻扎在云南某地。3月28日上午，记者跟随洛阳慰问团来到“洛阳英雄连”的军营。

一排排二层小楼，整齐划一地分布在操场两侧，路上时不时有三五成群的战士迈着整齐的步伐从身旁经过，军营里，一派整洁有序的景象。

“洛阳英雄连”的荣誉室里，记录着该连在不同时期的战斗历程。在荣誉室的醒目位置，悬挂着一面蓝底白字、有些陈旧的旗子，上面用繁体字写着“献给廿八团五连——洛阳英雄连”字样，署名“旅党委会”。据介绍，这面旗就是1948年解放洛阳战役结束后，当时的四纵十旅二十八团二营五连被授予“洛阳英雄连”称号的同时被授予的。

在解放洛阳战役强攻西门的战斗中，该连作为突击连执行冲锋任务。由于西门是敌军城垣防守的一个强点，整场战斗异常惨烈，5连的指战员们冒着交错、密集的火力封锁，撕开拦在西门外的铁丝网、拒马，将外城墙炸开一个缺口，成功攻入西门，完成了这个几乎不可能完成的任务，但也付出了惨重代价——全连120多人仅剩19人。战后，该连被授予“洛阳英雄连”称号，同时被授予了“洛阳英雄连”连旗。

惊喜

连歌传唱70年，歌词说的是解放洛阳战役

在迎接慰问团时，“洛阳英雄连”的战士们献唱了一首连歌，这首连歌是在战争中诞生的，已经传唱了70年。

“夺西门，战凶顽，红军团将士敢攻坚！可笑邱行湘，运气实在惨，可叹御林军，一举被全歼！碰上我们红军团呀，老虎变成笼中犬！援军再多也没用呀，蒋介石气得打颤颤！”这些略显直白但充满血性的语句，就是连歌的歌词。

该连指导员陈聪说，这首连歌的作者现已无从考证，且一度只有歌词和曲调，没有成文的曲谱，几十年来靠着一代代官兵口口相传，流传到现在。

近年来，各连队纷纷设立连歌，“洛阳英雄连”才请人根据连歌的曲调写了成文的曲谱。现在，每逢新兵入伍，老兵就把歌词一句一句教给新兵，同时教导新兵在困难险阻面前，要向连队的先辈那样无所畏惧、勇往直前。当接到重大活动或任务时，该连的战士们都会唱起这首歌，用歌声传承红军精神。

现在的“洛阳英雄连”战士风貌

渊源

现任连长是洛阳人，是个标准的“励志哥”

如今，说起“洛阳英雄连”跟洛阳最大的渊源，一定是身为洛阳人的现任连长张国宗。他今年32岁，个头不高、话语不多、皮肤黝黑、眼神犀利，是个标准的“励志哥”。

张国宗出生在宜阳县一个农民家庭，从小学习成绩优异，他读高中时，父亲患上了肺癌，这让原本就不富裕的家庭雪上加霜，每年只有在庄稼收获时，才能卖点儿钱给父亲买药。

高考那年，家里没钱供张国宗上大学，懂事的他经过深思熟虑，决定放弃学业，选择从军。入伍之初的他，身高只有160厘米，体重只有90多斤，各项成绩都不突出。

在新兵连练习投弹时，他的成绩一直不及格。“最让我郁闷的是，别人不及格，都是因为动作要领没掌握好或者缺乏练习，而我动作没一点儿问题，也一直刻苦练习，就是身体素质不行，力量不够。”张国宗说，当时他很要面子，白天不会表现得过于沮丧，可到了晚上还是会偷偷流泪。

尽管如此，张国宗也没有轻言放弃，而是经常在晚上加练，有时第二天胳膊累得发抖，手连筷子都拿不起来。就这样，在苦练3个月后，他体力好了，力量也大了，成绩终于及格了。

2008年，因为各项表现突出，张国宗被保送到昆明陆军学院学习。2013年，他成为“洛阳英雄连”的副连长，当上副连长那天，正巧是他27岁生日。2016年，他正式担任“洛阳英雄连”连长。

“作为一个洛阳人，我觉得这个巧合正是一种命中注定的使命与担当。”张国宗说。

传承

老兵讲课时拒绝搀扶红色精神激励后人

在现在的“洛阳英雄连”里，聊到解放洛阳战役中攻克洛阳西门的战斗，无论是新兵还是老兵都能说上几句，这都得益于该连对红色精神的传承。

张国宗说，连队经常请一些老红军给战士们讲战争历史。有一次，一位年龄很大的老首长来连队讲课，其间，一直站立着的他可能讲的时间有些久了，身体突然晃了一下，差点儿栽倒。一旁的战士赶紧上前搀扶，老首长一把将战士推开，表示自己不用扶。

“当时，在场的战士都被感动了。那个时候，我觉得支撑这位老首长的，除了身体机能，还有顽强不屈的精神，而我们的红色传统、红色基因就是这种精神。”张国宗说，红军先辈为了理想信念可以付出鲜血和生命，作为红军部队的接班人，连队官兵更要传承这种精神，“当军人，就要有一种不胜不休的狠劲儿；当红军传人，必须咬定目标，一往无前”。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 杨相儒 文/图）