洛阳730个公益性岗位公开招聘

昨日，《洛阳晚报》记者从市人社局获得一个好消息，又有730个公益性岗位将公开招聘，有兴趣的市民快快行动吧。
昨日，《洛阳晚报》记者从市人社局获得一个好消息，又有730个公益性岗位将公开招聘，有兴趣的市民快快行动吧。
此次市本级公益性岗位双向选择洽谈会将于4月9日上午举行，地点是洛阳会展中心二楼人力资源市场招聘大厅。此次洽谈会面向全市符合公益性岗位条件的求职人员，提供交警协管、园林绿化、学校宿管、养老服务等公益性岗位730个。
公益性岗位是指由政府出资扶持或通过社会筹集资金开发，以安置就业困难人员为主，满足社会公共利益需要的服务性岗位和协助管理岗位。市本级公益性岗位招聘的对象及条件详见洛阳就业网。
需要提醒的是，参加洽谈会的求职人员需带上身份证、就业创业登记证(原就业失业登记证)及其他相关证件前来应聘。
咨询电话：69933718 （洛阳晚报记者 连漪 特约通讯员 李帆）
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