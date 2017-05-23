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洛阳市安监局负责人走进《百姓问政》直播间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-02 09:07

　　核心提示

　　3月29日晚上，在《百姓问政》节目中，市安全生产监督管理局(简称市安监局)相关负责人走进直播间，回答了大家关心的问题。

　　小区附近有油库，距离符合规定

　　市民刘女士住在老城区邙山办事处中沟社区，3年前拆迁改造，她家搬进了二乔路中鑫家苑小区临街的一栋高层住宅楼。乔迁新居本应是件高兴的事，她却高兴不起来。

　　与刘女士所住的楼直线距离仅五六十米远的地方，有一个大型油库的储油罐。二乔路周边共建有3家单位的油库，随着我市城市区扩大，原本居民稀疏的郊区，发展成了闹市区。

　　小区居民说，由于紧临油库，二乔路等周边道路每天都有不少油罐车经过，住在这里的人感到很不安全。对此，大家提议，油库应该尽快搬迁。

　　市安监局副局长段红立说，油库与居民区的距离是有规定的，经过多次测量，油库与居民小区的距离符合规定。根据规定，油库设计容量在1000立方米至10000立方米，都属于四级库，距离居民小区至少为40米。该油库的容量为1500立方米，与居民小区的距离符合安全规定。油库建于1958年，已经使用60年了，一直很安全，请大家不用紧张。

　　洗车店非法售卖汽油被查处

　　日前，暗访人员来到涧西区青滇路一家名为“洗车人家”的洗车店，一进入店中一股汽油味便扑鼻而来，一个加油枪挂在屋内墙角。洗完车结账时，店内工作人员主动询问暗访人员，是否需要加油，并极力推销95号汽油。

　　工作人员说，这些汽油都是从外地运过来的，油罐在邙山上，他们每次运回来十几桶，够两三天用。不仅是这个洗车店可以加油，他们在洛龙区和涧西区还有两家这样的洗车店，均能提供加油服务。这家洗车店就在一栋高层楼的一楼，小区居民对此十分担心。

　　对此，段红立说，去年以来，安监部门共查处了35个这样的非法加油点。目前，该加油点已经被取缔，从店里共查获了5桶非法汽油，目前该店老板已被拘留。同时，安监部门已经在涧西区进行了排查活动，遏制了这种势头。

　　段红立说，这两年，非法经营汽油行为有所抬头，非法汽油的买卖双方都违反了治安管理处罚法的规定，提醒大家不要购买这种非法汽油。

　　私拉乱扯隐患多，多部门正合力治理

　　市民刘师傅家住瀍河区华林新村小区，他说每天上下楼，楼梯拐角处乱如蛛网的各种电线让他十分心烦。

　　刘师傅说，他家楼道门口上方，仅供电公司的电线就有3根。一根是楼房初建时安装的电线，一根是电改后的电线，还有一根是小区两年前准备移除低矮电线杆时安装的，至今未启用的电线。此外，随着居民用电量越来越大，小区内的供电变压器不停添加，一条小路上就有三四个变压器，一个小区有十几个变压器。

　　居民们还说，为了给电动车充电，很多人都会从楼上扯下一根电线，小区也因此显得更加凌乱，这样的现象长期存在。

　　对此，市安监局调研员王来安说，这个问题在全国都很普遍。去年国务院已经下发专门文件，开展为期3年的电气火灾综合治理，我市已经成立专门领导小组，公安、消防、安监等多部门正形成合力来对此乱象进行治理。（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：马佳佳]
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