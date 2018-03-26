王城公园牡丹文化节赏花游园活动昨日启动

伴着春日的好天气，一早，不少游客就赶到该公园，一睹沐浴在春光中的牡丹俏模样。10时，伴着阵阵锣鼓声，王城公园牡丹文化节赏花游园活动正式拉开帷幕。

游客在王城公园以牡丹为背景合影留念

昨日，在王城公园，连片开放的牡丹让游人沉醉。

伴着春日的好天气，一早，不少游客就赶到该公园，一睹沐浴在春光中的牡丹俏模样。10时，伴着阵阵锣鼓声，王城公园牡丹文化节赏花游园活动正式拉开帷幕。

目前，王城公园内，有约60个品种5000株牡丹开放。其中，大棚内人工调控花期牡丹有30余个品种4000株绽放，包含二乔、锦袍红、盘中取果、洛阳红等品种，主要观赏区有西南侧的沉香楼牡丹观赏区和牡丹仙子观赏区。自然花期牡丹有20余个品种近2000株初开，品种包含墨楼争辉、银红巧对、明星等，主要观赏区有西南侧的沉香楼牡丹观赏区、牡丹仙子观赏区，桥北傲梅渲春牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区等。

昨日，该公园牡丹、盆景暨梅花鹿标本精品展，“国色牡丹”“魅力洛阳城市印象”摄影展等丰富多彩的赏花游园活动也陆续启动。这几日，您来此，不仅能观赏娇艳的牡丹，还能欣赏百余幅优秀摄影作品和在国家级、省级盆景大赛中获奖的优秀盆景作品。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜 实习生 段婉璐/文 记者 张怡熙/图）