伊滨区下徐马村：村里新建卫生室 村医心中有希望

王官书接诊

近日，伊滨区诸葛镇下徐马村的集体卫生室里有不少人排队等候就医。已是午后，穿着白大褂的王官书与女儿跑前跑后地接诊、开药、扎针，妻子送来的午饭还原封不动地摆在桌上，早已凉了大半。

“无论是发烧感冒，还是头疼脑热，让他一看就好了，开的药还便宜又管用。”37岁的村民张晓阁说，她80多岁的公公患有气管炎，经常在深夜发作，三天两头求医。“每次一打电话，王大夫就上门诊断，随叫随到，从来没收过出诊费。”

听到村民的夸赞，王官书抿嘴一笑。他说，自己从18岁从医至今已有36年，他记不清有多少个除夕团圆夜是在患者家中度过的，也不记得有多少次被电话从温暖的被窝中叫起。“以前的集体卫生室就是一个十几平方米大的窑洞，只能容纳五六个人。一到下雨天，窑洞里满是泥泞，加上空气流通不好、潮气大，老人们根本进不去。”王官书说，为此，他不得不挨家挨户上门行医，曾经一天跑了17户人家。由于条件艰苦，前些年，村医们陆续外出打工，村里只剩下他这一名医生。3年前，他的女儿从卫校毕业，原本有机会留在市区工作，却被他“命令”回村做护士，协助他服务村民。

“去年，市、区、镇共同出资17万元，为下徐马村新建了一座占地300多平方米、建筑面积140平方米的标准集体卫生室，配以值班室、治疗室、诊断室和输液室，能同时容纳百十号病人就诊，药品也从原来的100多种增加到270多种。”王官民说，不仅如此，购买药品、医疗用品的途径也更加方便、规范了：以前需要他四处奔波进货，现在只要在指定网络平台勾选所需产品，对方就会送货上门。

就医环境好了，来看病的人更多了，王官书早已习惯不能按时吃饭。“国家为我们提供了这么好的医疗环境，我没有理由不好好把它利用起来，为百姓看病。”王官书说，他似乎看到了更多希望，让他从工作的劳累中寻找快乐。（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 庞帅武 文/图）