洛阳：广告牌换新颜 扮靓城市街景

近日，洛龙区宜人路东段广告牌统一拆除换新：红底黄字的广告牌，配上仿古琉璃瓦顶，简洁大方、古朴典雅，扮靓了一路街景。

近日，洛龙区宜人路东段广告牌统一拆除换新：红底黄字的广告牌，配上仿古琉璃瓦顶，简洁大方、古朴典雅，扮靓了一路街景。

“之前，商户广告牌都不规范，大小不统一，很乱。现在，街面看上去整齐敞亮多了。”3月29日上午，附近居民郭师傅说。

郭师傅介绍，宜人路东段不少商户为了招揽顾客，擅自将落地式灯箱广告、广告牌立于门前人行道或盲道上，个别商户甚至将灯箱广告摆放在马路上，有的被风一吹摇摇晃晃，有的用铁丝、砖头、石头固定，从店内拉引的电线裸露在地面上，既妨碍行人、车辆通行，也存在极大的安全隐患，同时严重影响市容环境。

“基本上没咋花钱，就换了块新广告牌。”在宜人路东段经营汽修店的侯娓娓说，自家广告牌以前用的是喷绘布，如今换成了铝塑板，还带夜间亮化功能，可以招揽更多顾客。

“区里采取以奖代补的形式，督导办事处具体组织实施，不给商户增加额外负担。”洛龙区开元路街道办事处副主任张涛说，此次广告牌拆除换新按照美观大方、亮化完善、结构安全、材质优良等要求，面向社会公开招标，组织施工人员进行安装，进一步提升城市品质和形象。

近日，我市召开文明城市创建“五项治理”百日攻坚行动动员会，对交通秩序“治乱”、市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、违章建筑“治违”、公共服务“治差”等工作进行部署，广告牌治理是其中一项重要内容。

根据相关要求，我市将在年底前，对逾期的无主广告牌、影响交通安全设施和交通标志的广告牌等18类违规广告牌依法予以拆除。此外，10月底前，我市将依据相关标准对门店招牌进行治理。目前，各县(市)区正在有序推进违规户外广告和门店招牌治理工作。

“中州路沿线违规户外广告治理完毕，门店招牌治理4月初进场施工。其他路段的治理工作将逐步推进。”瀍河区城管局副局长王立江说，该区已召开动员大会，明确了责任单位和完成时限，确保广告牌治理工作落到实处。

老城区中州东路沿线及背街小巷街景提升改造指挥部设计负责人马梓轩介绍，该区推荐了10余种不同风格的广告样式，由商户结合门店特色，自行出资更换新的广告牌。

市创建办相关负责人表示，广告牌治理工作责任单位多、涉及面广，各级各相关部门将按照各自承担的任务，制订实施方案，明确进度时限，逐项细化任务，逐条压实担子，确保责任到人、工作到位。（洛阳日报记者 姜明明）