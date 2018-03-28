洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：广告牌换新颜 扮靓城市街景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:48

　　近日，洛龙区宜人路东段广告牌统一拆除换新：红底黄字的广告牌，配上仿古琉璃瓦顶，简洁大方、古朴典雅，扮靓了一路街景。

　　“之前，商户广告牌都不规范，大小不统一，很乱。现在，街面看上去整齐敞亮多了。”3月29日上午，附近居民郭师傅说。

　　郭师傅介绍，宜人路东段不少商户为了招揽顾客，擅自将落地式灯箱广告、广告牌立于门前人行道或盲道上，个别商户甚至将灯箱广告摆放在马路上，有的被风一吹摇摇晃晃，有的用铁丝、砖头、石头固定，从店内拉引的电线裸露在地面上，既妨碍行人、车辆通行，也存在极大的安全隐患，同时严重影响市容环境。

　　“基本上没咋花钱，就换了块新广告牌。”在宜人路东段经营汽修店的侯娓娓说，自家广告牌以前用的是喷绘布，如今换成了铝塑板，还带夜间亮化功能，可以招揽更多顾客。

　　“区里采取以奖代补的形式，督导办事处具体组织实施，不给商户增加额外负担。”洛龙区开元路街道办事处副主任张涛说，此次广告牌拆除换新按照美观大方、亮化完善、结构安全、材质优良等要求，面向社会公开招标，组织施工人员进行安装，进一步提升城市品质和形象。

　　近日，我市召开文明城市创建“五项治理”百日攻坚行动动员会，对交通秩序“治乱”、市容卫生“治脏”、生态环境“治污”、违章建筑“治违”、公共服务“治差”等工作进行部署，广告牌治理是其中一项重要内容。

　　根据相关要求，我市将在年底前，对逾期的无主广告牌、影响交通安全设施和交通标志的广告牌等18类违规广告牌依法予以拆除。此外，10月底前，我市将依据相关标准对门店招牌进行治理。目前，各县(市)区正在有序推进违规户外广告和门店招牌治理工作。

　　“中州路沿线违规户外广告治理完毕，门店招牌治理4月初进场施工。其他路段的治理工作将逐步推进。”瀍河区城管局副局长王立江说，该区已召开动员大会，明确了责任单位和完成时限，确保广告牌治理工作落到实处。

　　老城区中州东路沿线及背街小巷街景提升改造指挥部设计负责人马梓轩介绍，该区推荐了10余种不同风格的广告样式，由商户结合门店特色，自行出资更换新的广告牌。

　　市创建办相关负责人表示，广告牌治理工作责任单位多、涉及面广，各级各相关部门将按照各自承担的任务，制订实施方案，明确进度时限，逐项细化任务，逐条压实担子，确保责任到人、工作到位。（洛阳日报记者 姜明明）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]跳拉丁舞会导致儿童性早熟？儿科主任发话了
  • ·[健康]春节前的6个焦炸丸下肚，老太太吐得走不成路！
  • ·[健康]为什么阴道炎总是在春季潮湿天气滋生？
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市各牡丹观赏园赏花游园活动拉开帷幕
  • 宁洛高速新区站恢复通车
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪...
  • 隋唐城遗址植物园：牡丹盛开 喜迎客来
  • 洛阳东汉帝陵考古获重要发现 填补我...
  • 洛阳街头牡丹露娇容
  • 西苑公园：大田牡丹已绽放
  • 自4月10日起全国铁路运行图调整 20余...
  • 4月2日洛阳牡丹花情预报：早开牡丹品...
  • 洛阳市民之家昨日正式启用
    		•
    百姓呼声
    洛河洛神浦橡胶坝海鳗出现水毁，暂无法蓄水
    洛阳市对光伏发电有什么样的补贴政策？
    精彩图片
    洛阳国际牡丹园明日开...
    一周图片精选 览尽洛城...
    洛阳四大高颜值公交线...
    洛阳解放初期经济如何...
    精彩热帖

    市内路边皆牡丹

    芳容关不住

    牡丹文化节赏花仪式

    郁金香花园
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605